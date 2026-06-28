El motivo por el que detuvieron a dos youtubers argentinos durante un partido en Miami

Beni Mármol y Pato Perrotta fueron arrestados tras ingresar al Hard Rock Stadium con credenciales de un evento anterior. Ambos youtubers grabaron la secuencia.

Beni Mármol y Pato Perrota, los dos youtubers argentinos detenidos por querer ingresar al estadio sin entrada.

Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta fueron detenidos en Miami durante el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026 y ahora enfrentan cargos por un presunto ingreso irregular al Hard Rock Stadium.

Según informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, ambos fueron arrestados luego de que los agentes detectaran que habían atravesado varios controles de seguridad utilizando credenciales correspondientes a un evento anterior.

Instagram: beni.marmol1 Qué dice la acusación De acuerdo con el reporte policial, Lautaro B. Mármol, de 20 años, y Patricio Rafael Perrotta, de 26, lograron "evadir tres niveles de seguridad" antes de ingresar a las instalaciones del estadio. En su declaración, Mármol explicó que intentaba ingresar para transmitir el partido en vivo. "Era un influencer de medios que intentaba entrar para transmitir el partido en vivo", indicó el informe de arresto.

Beni Mármol y Patricio Perrota fueron detenidos. Foto: Instagram / @patoperrottaa. Por su parte, Perrotta aseguró que había sido contratado por una empresa de medios para cubrir el encuentro, aunque reconoció que las credenciales que llevaba correspondían a un evento anterior. Las autoridades sostienen que ambos consiguieron acceder a las inmediaciones del estadio utilizando esas acreditaciones, una maniobra de la que, además, habrían hecho referencia en una publicación reciente en Instagram.

Permanecen detenidos por "interferir en un evento deportivo" Los dos creadores de contenido fueron acusados de interferir en un evento deportivo o de entretenimiento, un delito considerado grave por la legislación del estado de Florida.