Milagro en Venezuela: rescatan a un bebé de 10 meses de entre los escombros

Siguen las tareas para asistir a los damnificados por los terremotos en Venezuela. Este sábado se produjo un milagroso rescate en medio de tanta destrucción.

El rescate se produjo luego de los terremotos que azotaron Venezuela el pasado miércoles.

Luego de los catastróficos terremotos que golpearon el norte de Venezuela el pasado miércoles, las tareas humanitarias y de rescate se pusieron en marcha para asistir a los miles de ciudadanos que sufrieron los destrozos provocados por los movimientos telúricos. Según los reportes oficiales, la cifra de víctimas fatales asciende a 1.430.

Además, desde el gobierno venezolano también detallaron que hay más de 3.200 heridos y más de 50.000 desaparecidos.

Especialistas señalaron que se trata de uno de los eventos sísmicos más importantes registrados en Venezuela en más de un siglo y uno de los más intensos desde el terremoto de 1967 que afectó gravemente a Caracas.

El rescate al bebé de diez meses En medio de todo el caos generado, se produjo un milagroso rescate cuando este sábado un grupo de rescatistas estadounidenses logró salvarle la vida a un bebé de diez meses. El heroico momento fue grabado y el video rápidamente se viralizó en redes sociales.