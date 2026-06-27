La conmovedora historia del bebé de 18 días y su madre que fueron rescatados tras más de 24 horas bajo los escombros en Venezuela

Cuando la cifra de muertos tras los devastadores terremotos del miércoles en Venezuela casi llega a los 1.000, con más de 3.300 heridos y decenas de miles de desaparecidos, la ciudad costera de La Guaira, capital del estado homónimo -el peor afectado-, es un escenario de angustias pero también de algunos episodios de alivio y alegría.

A pesar de que los expertos de las agencias de socorro vaticinan que ante el colapso de las edificaciones hay muy poca probabilidad de encontrar sobrevivientes, familiares y amigos de los desaparecidos no se dan por vencidos.

Se ven rescatistas y voluntarios que intentan prácticamente a mano desnuda remover los escombros de decenas de edificios caídos, las quejas de los ciudadanos contra la percibida lentitud del gobierno para responder a la emergencia y los gritos de familiares desesperados que intentan localizar a sus seres queridos atrapados entre las ruinas.

Trabajadores golpean con pesados mazos estructuras caídas y luego piden silencio para poder detectar alguna señal de vida bajo los escombros.

El jueves en la mañana, la insistente búsqueda de un padre acompañado de socorristas y voluntarios tuvo un conmovedor resultado.

Voluntarios que llevaban buscando 12 horas a una mujer y su bebé recién nacido escucharon la voz de la madre y el llanto de la criatura en lo profundo de un edificio de ocho pisos desplomado.

Era Dayana Patiño y su bebé de 18 días. Estaban totalmente sepultados bajo los escombros y no podían moverse, tanto que la madre no podía amamantar al niño. Los habían dado por muertos, le dijo una voluntaria a la prensa.

"Se escuchaba la voz de Dayana Patiño, la mamá, y al bebé llorando desde horas tempranas de ayer, 25 de junio, después de 12 horas que no se conseguía encontrar a la mamá ni al bebé", contó la voluntaria Merly Andreina Quintero.

Getty Images Voluntarios golpean restos de concreto con mazos de hierro buscando sobrevivientes bajo los escombros.

Bajo la dirección de los socorristas, los voluntarios empezaron a despejar los escombros para crear una vía de acceso a la madre y su criatura. Pero no los alcanzaron sino hasta la una de la mañana del viernes.

Un video muestra como el bebé fue sacado primero y entregado a su padre, que lloraba de la emoción, en medio de los aplausos y los gritos de alegría de quienes participaron en el rescate.

Una hora después lograron rescatar a Dayana Patiño. Madre e hijo fueron trasladados a una clínica en Caracas, porque los centros de salud en La Guaira están colmados.

"Ella luchó por mantener a su bebé a salvo", dijo Merly Quintero, quien añadió que la madre había protegido a su hijo abrazándolo fuertemente. "Fue un milagro porque ni la madre ni el bebé sufrieron fracturas".

Aunque se han reportado otros felices rescates de sobrevivientes sepultados, en La Guaira y otras urbes afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 wl panorama parece más desolador.

Según informó el coordinador de socorro de la ONU, Mark Fletcher, a la agencia de noticias AFP, se estima que hay más de 50.000 desaparecidos.

"Es un operativo de rescate muy, muy complejo", señaló, advirtiendo que el número de víctimas podría subir significativamente.

Mientras tanto, familiares, vecinos y voluntarios continúan excavando a mano y con las herramientas que tienen al alcance con la esperanza de encontrar más personas con vida, mientras llegan equipos especializados de rescate.

"Estoy buscando a mi pequeño Gael… solo tenía cinco meses", expresó Marjosly Salazar, de 40 años, a AFP. Su hija de 16 años murió en el terremoto y su bebé y prima están desaparecidos.

"Por favor, necesitamos apoyo aquí. Necesitamos maquinaria para empezar a levantar las columnas", dijo angustiada.

Getty Images Los terremotos golpearon a Venezuela tras más de una década de crisis económica.

La serie de terremotos son los más fuertes que han afectado a Venezuela en más de un siglo y llegan cuando el país petrolero ha sufrido más de una década de colapso económico.

La crisis ha mermado la capacidad de los hospitales y los servicios públicos y millones de ciudadanos han abandonado el país.

El país continúa en un estado de transición frágil, seis meses después del derrocamiento y encarcelamiento de su líder Nicolás Maduro por Estados Unidos.

BBC

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FUENTE: BBC