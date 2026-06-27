Cabo Verde: qué dicen los periodistas del país africano ante el Mundial

Resumen de los titulares deportivos más destacados de la prensa de Cabo Verde trazan un panorama epopéyico por la histórica participación de la selección de fútbol en el Mundial, a la espera de Argentina, pero al mismo tiempo asisten a la disputa de su máximo certamen en el plano doméstico.

Los municipios del archipiélago africano se organizaron con pantallas gigantes y eventos públicos como apoyo a la selección en el cierre soñado de la fase de grupos. Los municipios del archipiélago africano se organizaron con pantallas gigantes y eventos públicos como apoyo a la selección en el cierre soñado de la fase de grupos.

Los análisis de prensa destacan el recorrido histórico del país desde su independencia en 1975, logrando su primera clasificación mundialista gracias al talento de su gran comunidad en el extranjero.

El fervor popular se traslada a las islas, aseguraron las webs caboverdianas, Otro de los titulares que apareció en la prensa fue: "Cabo Verde estreia-se assente na diáspora após 48 anos de atividade" (Cabo Verde asienta su estreno con la diáspora luego de 48 años de actividad).

Una de las particularidades sobre este país, en la actualidad, es que mientras su selección hace historia y de la grande, se disputa al mismo tiempo el máximo torneo de fútbol de Cabo Verde. Y esto se relaciona con la diáspora citada en la prensa: los jugadores fuera del país son la base de este equipo sensación.

Enfrentarán al seleccionado de Argentina, ya en el tramo decisivo de la Copa del Mundo, el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium, en Miami, Florida. Enfrentarán al seleccionado de Argentina, ya en el tramo decisivo de la Copa del Mundo, el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium, en Miami, Florida.

Otro de los titulares: "Campeonato Cabo Verde: Treinador do África Show garante plantel focado e confiante para carimbar passagem à final".

Este hace alusión al desarrollo del campeonato local en medio del Mundial, una verdadera rareza que evidencia el desarrollo poco profesional del deporte. En traducción, se leería: "Campeonato de Cabo Verde: el entrenador del Africa Show garantiza un equipo concentrado y confiado para asegurar el paso a la final".

Fútbol

Inforpress es la única agência caboverdiana de noticias. Y es la fuente principal de los titulares del campeonato local (como las declaraciones del entrenador del África Show) y los registros de la movilización popular en Mosteiros y São Filipe, en especial las fotografías.

Expresso das Ilhas, en cambio, es el periódico de referencia del archipiélago, de donde se extraen las notas de análisis y las crónicas detalladas sobre los partidos disputados ante España, Uruguay y Arabia Saudita.

El enfoque editorial del partido ante Messi y sus amigos ya es catalogado como el "duelo de ensueño". Así esperan el juego frente a la Selección Argentina. El enfoque editorial del partido ante Messi y sus amigos ya es catalogado como el "duelo de ensueño". Así esperan el juego frente a la Selección Argentina.

Así festejaron anoche en una de las islas de Cabo Verde el pase a instancias decisivas en la Copa del Mundo.

Lo bueno

Pese a los millones y millones de dólares (y son miles, sin exagerar), el futbol es un deporte de tanta nobleza, si el término es correcto, que nunca se puede pensar más allá del resultado, sino al final de cada partido.

La instancia que se abrió es una evidente mejora del "espectáculo" con la ampliación tan criticada sobre el número de participantes de la actual Copa del Mundo. Asegura juegos entre países que jamás se enfrentarían en forma oficial. Y ofrece sorpresas más propias de las películas fantásticas que del balompié.

El archipiélago de Cabo Verde ya escribió una gran página dorada en su historia deportiva. Y nadie se la puede quitar. El archipiélago de Cabo Verde ya escribió una gran página dorada en su historia deportiva. Y nadie se la puede quitar.

Lo malo

Uno de los dos equipos volverá a casa al término del próximo partido. En ese caso el que emprenda el regreso lo hará sin ninguna clase de verguenza. Para los africanos el sueño ya es el triple en tamaño al que imaginaron cuando se clasificaron para la máxima competencia del fútbol mundial.

Ganadores y perdedores, así es el fútbol. El asunto en este deporte es que nadie sabe cuándo pasará lo uno o lo otro. Como en la vida.