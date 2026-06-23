Luis Suárez dejó un fuerte mensaje para Marcelo Bielsa y le metió presión antes del Uruguay-España definitorio

Tras el inesperado 2-2 con Cabo Verde, Luis Suárez se refirió a las chances que tiene la selección uruguaya de pasar a 16avos y habló sobre Marcelo Bielsa.

Uruguay quedó contra las cuerdas en el Mundial 2026. Después del 2-2 frente a Cabo Verde, la selección de Marcelo Bielsa se quedó sin margen de error: deberá, como mínimo, empatar con España -una de las máximas candidatas al título- en la última fecha del Grupo H para seguir soñando con los 16avos de final, probablemente como uno de los ocho mejores terceros, dependiendo también de lo que ocurra entre los caboverdianos y Arabia Saudita.

En ese contexto apareció la palabra de Luis Suárez, una voz que sin dudas pesa y mucho dentro de la Celeste. El Pistolero, que presenció el partido del domingo pasado desde uno de los palcos del Hard Rock Stadium, habló en una rueda de prensa y describió el momento crítico que vive el plantel charrúa.

"Es una situación límite, pero nosotros, los uruguayos, estamos acostumbrados a eso; ya lo hemos demostrado". afirmó en primera instancia, en gran parte confiado para afrontar el duelo decisivo ante la Roja. "En estos momentos es cuando más sacamos esa valentía, autocrítica, fuerza grupal y carácter uruguayo", expresó el goleador del Inter Miami.

Marcelo Bielsa no tiene margen de error con Uruguay en el Mundial. EFE El mensaje de Luis Suárez a Marcelo Bielsa antes del duelo decisivo entre Uruguay y España Claro, fue imposible no preguntarle a Suárez por el trabajo de Bielsa, a quien en su momento destrozó por supuestos "malos manejos y conflictos internos" que revolucionaron a Uruguay post Copa América 2024. "Esperemos que el entrenador tome el camino correcto", apuntó el ex Barcelona, en un mensaje que muchos interpretaron como un respaldo con advertencia incluida. Por la misma línea, agregó: "Las decisiones están para tomarlas y asumir las consecuencias".