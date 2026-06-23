El doloroso motivo por el que Deschamps regresó a Francia y no podrá dirigir el partido ante Noruega
Luego del triunfo y la clasificación de Francia ante Irak, el DT Didier Deschamps recibió una dura noticia en pleno Mundial y regresó a su país.
La selección de Francia recibió una noticia que golpeó de lleno a su cuerpo técnico en plena disputa del Mundial 2026. Luego de la victoria por 3-0 sobre Irak y de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, Didier Deschamps abandonó la concentración tras el fallecimiento de su madre, Ginette.
La Federación Francesa de Fútbol informó que el entrenador regresó a Francia para participar del funeral y, por ese motivo, no estará presente en los entrenamientos previos ni tampoco dirigirá el partido del viernes frente a Noruega, donde Les Bleus definirán el primer puesto del Grupo L.
Ante esta situación, el seleccionado francés quedará de manera interina bajo la conducción de Guy Stéphan, histórico colaborador de Deschamps y actual asistente técnico del equipo. La decisión fue tomada en conjunto con el presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, quien acompaña a la delegación en Estados Unidos.
Quién será el reemplazante de Didier Deschamps ante Noruega
El organismo no brindó detalles sobre las causas del fallecimiento y pidió respeto por la privacidad de la familia. "En este momento tan doloroso, contamos con que cada uno de ustedes demuestre la máxima discreción y moderación", señaló la Federación en un comunicado oficial.
El comunicado de la Federación Francesa de Fútbol
La ausencia de Deschamps se produce en un momento importante para Francia, que llega invicta y ya clasificada a la última fecha de la fase de grupos. Sin embargo, el fútbol quedó en segundo plano ante una pérdida personal que obligó al entrenador a regresar de inmediato a su país.
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