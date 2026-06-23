El doloroso motivo por el que Deschamps regresó a Francia y no podrá dirigir el partido ante Noruega

Luego del triunfo y la clasificación de Francia ante Irak, el DT Didier Deschamps recibió una dura noticia en pleno Mundial y regresó a su país.

La selección de Francia recibió una noticia que golpeó de lleno a su cuerpo técnico en plena disputa del Mundial 2026. Luego de la victoria por 3-0 sobre Irak y de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, Didier Deschamps abandonó la concentración tras el fallecimiento de su madre, Ginette.

La Federación Francesa de Fútbol informó que el entrenador regresó a Francia para participar del funeral y, por ese motivo, no estará presente en los entrenamientos previos ni tampoco dirigirá el partido del viernes frente a Noruega, donde Les Bleus definirán el primer puesto del Grupo L.

Ante esta situación, el seleccionado francés quedará de manera interina bajo la conducción de Guy Stéphan, histórico colaborador de Deschamps y actual asistente técnico del equipo. La decisión fue tomada en conjunto con el presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, quien acompaña a la delegación en Estados Unidos.

Quién será el reemplazante de Didier Deschamps ante Noruega Guy Stéphan, asistente de Deschamps, dirigirá contra Noruega. EFE El organismo no brindó detalles sobre las causas del fallecimiento y pidió respeto por la privacidad de la familia. "En este momento tan doloroso, contamos con que cada uno de ustedes demuestre la máxima discreción y moderación", señaló la Federación en un comunicado oficial.

El comunicado de la Federación Francesa de Fútbol Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match des Bleus dans le groupe I (21 heures, h.f.).



Le sélectionneur national a eu la douleur, ce mardi matin,… pic.twitter.com/Mqi67B0tJF — FFF (@FFF) June 23, 2026 La ausencia de Deschamps se produce en un momento importante para Francia, que llega invicta y ya clasificada a la última fecha de la fase de grupos. Sin embargo, el fútbol quedó en segundo plano ante una pérdida personal que obligó al entrenador a regresar de inmediato a su país.