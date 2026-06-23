Un jugador de Inglaterra le negó el saludo a Thomas Partey, figura de Ghana: el repugnante motivo

Durante el protocolo previo al partido, Djed Spence decidió no estrecharle la mano al volante ghanés, que se enseguida lo miró sorprendido. El video.

El pálido empate 1-1 entre Inglaterra y Ghana por la segunda fecha del Grupo K dejó una de las imágenes más llamativas del Mundial 2026. En la presentación oficial de los seleccionados, el defensor Djed Spence decidió no saludar a Thomas Partey, quien atraviesa un proceso judicial en el Reino Unido por múltiples cargos de agresión sexual y violación.

La escena luego de los himnos y durante el nuevo protocolo que implementó la FIFA. Mientras los futbolistas se estrechaban la mano uno por uno, el lateral del Tottenham pasó de largo frente al mediocampista africano, que quedó visiblemente sorprendido por la actitud.

Por qué Spence decidió no saludar a Thomas Partey En la previa del encuentro, y ante la repercusión que generaba la presencia de Partey, desde la Federación Inglesa les comunicaron a sus jugadores que cada uno podía decidir libremente si quería saludar o no al ex Arsenal. En ese sentido, Spence fue el único de los suyos que optó por evitar cualquier tipo de contacto, un gesto que recibió el respaldo de muchos hinchas y usuarios en las redes. En Boston, además, fue silbado por una parte importante del público cada vez que intervino en el juego.

Djed Spence le negó el saludo a Thomas Partey en Inglaterra-Ghana. Video X: @librarygreenie Qué se sabe del delicado proceso judicial que atraviesa el mediocampista africano El volante de 33 años enfrenta ocho cargos por presuntos delitos de abuso sexual y violación en Inglaterra. La causa también tuvo consecuencias deportivas: no pudo disputar el debut de Ghana en el Mundial porque Canadá le negó el ingreso al país debido a su situación judicial.