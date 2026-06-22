Bielsa no pudo ocultar su frustración tras el empate con Cabo Verde: "Merecimos ganar el otro partido y hoy"

Marcelo Bielsa se quedó con bronca después del 2-2 con Cabo Verde que deja a Uruguay entre la espada y la pared y obligada a vencer a España en la última fecha.

Casi sin margen de error en la última fecha y obligados a vencer a España, el Loco no pudo ocultar su bronca tras esta nueva frustración: "Haber empatado dos partidos que eran ganables... Es más, no hay dudas que merecimos ganar el partido con Arabia y el partido de hoy, creo que aún con los goles que recibimos lo deberíamos haber ganado", apuntó en conferencia de prensa.

La bronca de Marcelo Bielsa tras el 2-2 de Uruguay con Cabo Verde DSports "Me parece que no hay duda que Uruguay es un mejor equipo que Cabo Verde, pero eso hay que demostrarlo", se lamentó el rosarino. E insistió: "Dejamos pasar ese momento porque el dominio de la posesión lo interrumpió el gol que recibimos. A partir de ahí y unos minutos de confusión al haber recibido el gol, siempre seguimos con una búsqueda insistente. Se crearon tres situaciones de gol como se podía haber recibido goles".

Y de cara la "final" contra la Furia del próximo viernes, no se dio por vencido: "Tenemos que jugar contra España con la necesidad y obligación de ganarle, es un desafío muy grande para todos nosotros. Para mí, que soy el responsable de que Uruguay no haya conseguido más puntos que 2 sobre 6 posibles, y para el equipo en general, de tener la alternativa de mejorar la imagen con un gran rival. De ninguna manera creo que nosotros no podamos enfrentar ese partido sin aspiraciones", sentenció Bielsa.

Uruguay se jugará todo contra España. EFE Antes, desde el campo de juego, había analizado las razones por las que no pudieron ganarle a Cabo Verde: "Cuando defendimos bien, el partido nos permitió marcar diferencias. Y cuando cedimos el protagonismo las diferencias se acortaron. Lo determinante para el resultado fue que cedimos el protagonismo en algún momento en que lo conveniente hubiera sido mantener la presión sobre el rival", remarcó.