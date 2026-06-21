Un campeón del mundo y asesor de la FIFA ¡se quedó dormido en pleno España-Arabia Saudita!

España goleaba sin inconvenientes a Arabia Saudita en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta cuando una situación ajena al partido se robó parte de la atención. A los 57 minutos del segundo tiempo, la transmisión oficial enfocó el palco de autoridades y encontró a Youri Djorkaeff con los ojos cerrados, aparentemente dormido en medio del encuentro.

La escena no tardó en viralizarse. Sentado entre Fernando Hierro y Míchel Salgado, el campeón del mundo con Francia en 1998 apareció descansando mientras observaba el partido junto a otras autoridades invitadas por la FIFA. A pocos metros también se encontraba Gianni Infantino, presidente del organismo.

Con el marcador ya resuelto y España dominando ampliamente el trámite, las cámaras captaron el momento sin filtros. Las imágenes se multiplicaron rápidamente en las redes sociales y despertaron una catarata de comentarios y bromas por parte de los usuarios.

Muchos hinchas se tomaron la situación con humor y hasta se sintieron identificados con el exfutbolista francés. Otros destacaron la tarea del camarógrafo que logró detectar el curioso instante en uno de los palcos más importantes del estadio.

Lo llamativo es que no se trataba de un espectador cualquiera. Djorkaeff fue una de las figuras de la selección francesa campeona del mundo en 1998 y disputó 82 partidos internacionales con los Bleus, además de convertir 28 goles con la camiseta de su país.

Qué función cumple Djorkaeff en la FIFA

Yuri Djorkaeff junto a Thierry Henry cuando Francia fue campeón del mundo en 1998. FIFA

Tras su retiro, el exmediocampista mantuvo un fuerte vínculo con el fútbol internacional. Actualmente se desempeña como asesor de fútbol del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, una función que lo lleva a participar de eventos y competiciones alrededor del mundo.

En los últimos años estuvo presente en torneos de gran relevancia como la Copa Asiática, la Copa Africana de Naciones y distintos congresos organizados por la FIFA y la UEFA. Además, tiene una relación especial con Estados Unidos, país donde jugó en la MLS con los MetroStars de Nueva York y donde residió durante más de una década tras retirarse de la actividad profesional.

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