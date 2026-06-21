Kylian Mbappé fue consultado por el mejor del mundo y su respuesta fue tajante: "Está claro"

Mientras persigue marcas históricas con la camiseta de Francia, Kylian Mbappé se metió en el debate de quién es el mejor jugador del mundo y fue categórico.

A horas de disputar su partido número 100 con la selección de Francia, Kylian Mbappé volvió a referirse a Lionel Messi y dejó una definición que rápidamente recorrió el mundo. En la previa del duelo frente a Irak por el Mundial 2026, el delantero francés aseguró que el capitán argentino sigue siendo la máxima referencia del fútbol mundial.

Consultado sobre quién considera el mejor delantero de la actual Copa del Mundo, la figura del Real Madrid no dudó. "Lionel Messi, está claro. Está claro. Él es el mejor del mundo con Cristiano. Está claro", respondió, dejando en evidencia el respeto que mantiene por su excompañero en París Saint-Germain.

La frase de Mbappé que volvió a poner a Messi en la cima El tremendo elogio de Mbappé a Messi antes de jugar su partido 100 con Francia Mundo Deportivo Lejos de entrar en comparaciones personales, Mbappé explicó que su foco está puesto en ayudar a Francia a conquistar un nuevo título mundial. "Yo intento hacer lo que puedo hacer. Muestro mi calidad en el escenario más grande ayudando a mi equipo a ganar otra Copa del Mundo. Para el resto, es debate para la gente, para los periodistas y para los fanáticos", sostuvo.

Las palabras del atacante llegan en medio de una carrera histórica entre ambos por los récords mundialistas. Messi acumula 15 goles en Copas del Mundo y quedó a apenas uno de la marca absoluta del alemán Miroslav Klose, que lidera la tabla con 16. Mbappé, por su parte, suma 14 y aparece como uno de los principales candidatos a superar ese registro en el futuro.

Kilyan Mbappé rompió récords, brilló con un doblete en el debut y dejó una frase que dio la vuelta al mundo. EFE Sin embargo, el francés reconoció que alcanzar al rosarino no será sencillo. "Sabía que Leo iba a marcar. Es Messi, siempre marca. Yo intentaré seguir haciéndolo, pero lo más importante es ganar la Copa del Mundo", afirmó.