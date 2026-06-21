El desgarrador descargo de un jugador de Túnez contra su federación tras la eliminación: "No podemos competir así"

Tras el 0-4 que dejó a Túnez afuera de la Copa del Mundo, Ali Abdi se largó a llorar, pidió disculpas a los hinchas y cargó contra los directivos tunecinos.

La Selección de Túnez es definitivamente la que peor desempeño viene teniendo en lo que va del Mundial 2026. Tras perder por goleada sus dos primeras presentaciones (5-1 contra Suecia en el debut y 4-0 contra Japón en la fecha 2), quedó eliminada a falta de un partido, que jugará el próximo jueves frente a Países Bajos.

En plena competencia, luego de la catastrófica caída en el estreno, el entrenador Sabri Lamouchi, que había asumido en enero de este 2026, fue despedido y reemplazado con Hevre Renard (el mismo que dirigió a Arabia Saudita en Qatar 2022), quien poco pudo hacer para revertir la situación. Toda esta desorganización fue denunciada por el defensor Ali Abdi después de la derrota ante los nipones.

El desgarrador descargo de Ali Abdi tras la eliminación de Túnez beIN Sports "Me disculpo con los aficionados tunecinos, no con quienes difunden rumores por doquier. No beneficia al país", comenzó a exponer el zaguero de las Águilas de Cártago en diálogo con beIN Sports. "Venimos a jugar un Mundial con jugadores que nunca han jugado juntos. Construir un equipo competitivo requiere tiempo y estabilidad", agregó con bronca y un nudo en la garganta.

"Apenas unos meses antes del Mundial, convocaron a un nuevo seleccionador y cambiaron todo el equipo. No se puede competir contra potencias que llevan años preparándose. En Japón solo han cambiado a una o dos personas, como mucho. Ellos han construido su equipo durante años. ¿Y nosotros qué?", relató mientras se secaba las lágrimas.

"No tenemos tiempo para trabajar, desmantelamos y reconstruimos todo una y otra vez en lugar de corregir los errores. Le pedimos disculpas al nuevo cuerpo técnico que vino con nosotros ahora. Esto se debe a que no es fácil para ellos construir una carrera con una selección nacional como la nuestra. Ahora mismo, necesitamos arreglar las cosas", sentenció Abdi.