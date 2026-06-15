¡Bombazo! Túnez echó a su entrenador tras la durísima goleada por 5-1 ante Suecia en el debut mundialista

Luego de la estrepitosa caída por 5-1 ante los suecos en su estreno mundialista, la Federación de Túnez tomó la decisión de despedir a Sabri Lamouchi.

El DT de Túnez fue destituido de su cargo tras la goleada por 5-1 ante Suecia.

El Mundial 2026 ya tiene a su primera víctima en los bancos de suplentes. Luego de la contundente derrota por 5-1 frente a Suecia en el debut del Grupo F, la Federación de Túnez decidió ponerle punto final al ciclo de Sabri Lamouchi como entrenador de la selección nacional.

La noticia se conoció apenas unas horas después del encuentro y fue dada a conocer por el periodista de la BBC, Romain Molina. El técnico de 54 años, que había asumido a principios de 2026 con el objetivo de conducir al seleccionado africano en la Copa del Mundo, no logró revertir el mal momento futbolístico y terminó pagando las consecuencias de un arranque catastrófico.

Túnez despidió a su DT tras la derrota ante Suecia Lamouchi dirigió solamente cinco partidos al frente del equipo y dejó un saldo preocupante: una victoria, un empate y tres derrotas. Además, su ciclo estuvo marcado por una marcada fragilidad defensiva, ya que Túnez recibió 11 goles y apenas pudo convertir dos tantos en ese período.

image Sabri Lamouchi dejó de ser el entrenador de Túnez tras la goleada ante Suecia. EFE Su único triunfo llegó en marzo, cuando derrotó por 1-0 a Haití en un amistoso internacional. A partir de allí, la selección acumuló un empate sin goles frente a Canadá y tres duras derrotas consecutivas: 1-0 contra Austria, 5-0 ante Bélgica y el reciente 5-1 sufrido frente a Suecia en el estreno mundialista.