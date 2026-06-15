Mario Kempes dijo que está preocupado por cómo llega Argentina al debut en el Mundial: el motivo

Kempes aseguró que la Albiceleste sigue siendo la máxima favorita a quedarse con la Copa del Mundo, aunque mostró inquietud por un fuerte motivo.

A pocas horas del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia, Mario Kempes dejó en claro que mantiene intacta su confianza en el equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo, el histórico goleador campeón del mundo en 1978 admitió que hay un aspecto que le genera preocupación y que podría convertirse en un factor determinante a lo largo del torneo: la cantidad de futbolistas que arrastran molestias físicas.

En diálogo con ESPN, el Matador ratificó que la Albiceleste continúa siendo la principal candidata a quedarse con el título. "Para mí sigue siendo la favorita. Realmente Scaloni está haciendo un muy buen trabajo", aseguró. Además, valoró positivamente la renovación que atravesó el plantel en los últimos años. "Han habido algunos recambios, algunos retoques, que han sido positivos por lo menos hasta ahora", agregó.

Los futbolistas lesionados: el motivo por el que Kempes está preocupado por cómo llega Argentina De todos modos, Kempes puso el foco en la situación médica del equipo y advirtió sobre los riesgos que implica llegar a un Mundial sin la preparación adecuada. "Lo que quizás me preocupa un poquito es la cantidad de lesionados", reconoció. Y profundizó: "A lo mejor no llegan con ese bagaje positivo de haber entrenado tranquilamente, que es lo que en un Mundial no se puede dar ventaja".

Selección argentina. La Selección argentina llega con algunos futbolistas tocados y esa es la gran preocupación de Mario Kempes. Foto: @leomessi Pese a esa inquietud, el ex delantero se mostró tranquilo por el manejo que hace Scaloni puertas adentro y por la madurez que demuestra el grupo. "Scaloni está permanentemente con ellos", destacó. Además, resaltó la responsabilidad de los propios jugadores: "Son conscientes de que si estoy lesionado, lo voy a decir para no hacer fracasar al equipo".