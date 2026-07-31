Qué le "preocupa" a Sampaoli tras la segunda caída de su Talleres y su opinión sobre los silbidos del Kempes

Con Sampaoli en el banco, Talleres perdió sus primeros dos partidos del Clausura y los hinchas despidieron al equipo con insultos y una reprobación masiva. Qué dijo el DT.

La paciencia se terminó rápido. Dos partidos, dos derrotas y un Kempes que ya empezó a hacer sentir su descontento con Jorge Sampaoli, quien no esquivó el bulto tras el duro 1-3 de Talleres ante Vélez por el Torneo Clausura.

Qué dijo Jorge Sampaoli tras la segunda derrota al hilo de su Talleres El entrenador admitió qué es lo que más lo inquieta de este presente del equipo cordobés y también habló del ensordecedor silbido que bajó desde las tribunas, que además fue acompañado por el famoso "jugadores" que bajó como grito de guerra desde los cuatro costados. "Lo preocupante son las acciones que hacen que este equipo pierda", disparó en conferencia de prensa.

Dos partidos para Sampaoli en Talleres, dos derrotas: la gente explotó en Córdoba y pidió un poco más de entrega... pic.twitter.com/vXM3OqnjF6 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2026 El Matador había comenzado ganando y, para Sampaoli, el 1-1 del Fortín sobre el final del primer tiempo generó un antes y un después en la historia del partido. "Vine a Talleres para que juegue de una manera. El rival se encontró con el gol en un ataque esporádico", remarcó.

Además, el ex DT de la Selección argentina insistió en que su equipo había hecho méritos para irse al entretiempo en ventaja. "El equipo tuvo control en el primer tiempo y debió hacer más goles". En esa línea, lamentó: "Después el partido se partió, el equipo se hizo más largo y, cuando mejor estábamos, nos hicieron el segundo de pelota parada. Ahí se hizo todo cuesta arriba".