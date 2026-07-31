Qué le "preocupa" a Sampaoli tras la segunda caída de su Talleres y su opinión sobre los silbidos del Kempes
Con Sampaoli en el banco, Talleres perdió sus primeros dos partidos del Clausura y los hinchas despidieron al equipo con insultos y una reprobación masiva. Qué dijo el DT.
La paciencia se terminó rápido. Dos partidos, dos derrotas y un Kempes que ya empezó a hacer sentir su descontento con Jorge Sampaoli, quien no esquivó el bulto tras el duro 1-3 de Talleres ante Vélez por el Torneo Clausura.
Qué dijo Jorge Sampaoli tras la segunda derrota al hilo de su Talleres
El entrenador admitió qué es lo que más lo inquieta de este presente del equipo cordobés y también habló del ensordecedor silbido que bajó desde las tribunas, que además fue acompañado por el famoso "jugadores" que bajó como grito de guerra desde los cuatro costados. "Lo preocupante son las acciones que hacen que este equipo pierda", disparó en conferencia de prensa.
El Matador había comenzado ganando y, para Sampaoli, el 1-1 del Fortín sobre el final del primer tiempo generó un antes y un después en la historia del partido. "Vine a Talleres para que juegue de una manera. El rival se encontró con el gol en un ataque esporádico", remarcó.
Además, el ex DT de la Selección argentina insistió en que su equipo había hecho méritos para irse al entretiempo en ventaja. "El equipo tuvo control en el primer tiempo y debió hacer más goles". En esa línea, lamentó: "Después el partido se partió, el equipo se hizo más largo y, cuando mejor estábamos, nos hicieron el segundo de pelota parada. Ahí se hizo todo cuesta arriba".
El técnico también dejó una autocrítica que resume el problema que vio desde el banco de suplentes. "Nosotros íbamos y la pelota volvía", comentó. Por último, cuando llegó el turno de hablar de la reprobación de los hinchas de Talleres, fue directo al hueso: "El público seguramente se expresa. Trabajaremos duro para cambiar esa reacción pronto",