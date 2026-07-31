Mazazo para River a horas de recibir a Rosario Central en un Monumental caliente

En el momento más crítico de la era Coudet, River recibió una lluvia de malas noticias y llegará todavía más afectado al duelo ante el equipo de Di María.

Ya de por sí, el panorama en River es terrible y desolador. Y si faltaba algo para completar ese combo era la lesión de tres titulares, dos de ellos pilares del equipo de Eduardo Coudet, en la previa del choque ante Rosario Central en el Monumental y en un momento de urgencia absoluta.

En la derrota ante Gimnasia en La Plata que profundizó la crisis deportiva, Marcos Acuña, Ángel Correa y Mauro Arambarri se retiraron lesionados con distintas molestias. Puertas adentro habían adelantado un primer parte médico que daba indicios de lo que tenía cada uno, pero con el correr de las horas llegaron las confirmaciones concretas, y las noticias no son para nada alentadoras.

El desglose de los lesionados en River: qué tiene cada uno y ¿juegan ante Central? Comenzando por la situación del Huevo, finalmente sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y se perderá, de mínima, los próximos dos partidos. La idea es recuperarlo para los octavos de final de la Sudamericana, donde River enfrentará a Independiente Santa Fe a mediados de agosto. Mientras tanto, su reemplazante será el juvenil Facundo González, que el domingo tendrá la difícil tarea de marcar a Di María.

ESPN Después aparece el caso de Arambarri, uno de los refuerzos que trajo el Millo en este mercado. El volante central uruguayo tuvo su primera titularidad ante el Lobo, pero fue reemplazado en el entretiempo al sufrir un esguince en el tobillo izquierdo. Por tal motivo, el ex Getafe estará unos días parado y volvería a estar disponible para la visita a Tigre por la cuarta fecha del Clausura.

El último afectado y, a la vez el que más incertidumbre genera, es Correa. El delantero por el que River desembolsó US$ 15.000.000 sufrió un traumatismo en el muslo derecho producto de un golpe que le impidió jugar los 90 minutos en el Bosque y está en duda para el duelo ante Central. Habrá que ver cómo avanza su recuperación, pero lo que está claro es que Coudet lo esperará hasta último momento, sobre todo teniendo en cuenta el contexto.