Las tres malas noticias que recibió Chacho Coudet tras la dura caída de River en La Plata

La derrota ante Gimnasia estiró el pésimo presente de River y, además, dejó una preocupación extra en el cuerpo técnico de cara a los próximos partidos.

River parece estar atrapado en un pozo sin salida. Los millones gastados en el mercado están lejos de surgir efecto y la derrota ante Gimnasia profundizó la crisis del equipo de Eduardo Coudet, que acumula cero puntos de seis posibles en el inicio del Torneo Clausura. A eso, además, se le suma el papelón reciente en la Copa Argentina, donde fue eliminado por Aldosivi en 16avos de final.

Para completar el combo negativo, las malas noticias también se trasladan afuera de la cancha: Mauro Arrambarri, Marcos Acuña y Ángel Correa, todos titulares en el Bosque, terminaron tocados y generan una preocupación extra para el cuerpo técnico, que ya tiene a mano un parte médico inicial.

River: el caso por caso de los jugadores que salieron lesionados vs Gimnasia En el caso del volante uruguayo, uno de los flamantes refuerzos del Millo, debió salir en el entretiempo por un pisotón al inicio del partido que le provocó una molestia en su tobillo derecho. Luego, se confirmó que tiene un esguince en la articulación, por lo que habrá que seguir de cerca su evolución.

La situación más preocupante es la de Acuña, que sintió un pinchazo en el segundo tiempo mientras disputaba una pelota y enseguida se desplomó para pedir el cambio. En su caso, se trata de una dolencia muscular en el isquiotibial derecho y se hará estudios para conocer la gravedad, aunque a priori estaría descartado para el duelo del próximo domingo en el Monumental frente a Rosario Central.