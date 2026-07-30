Video y polémica: el provocador gesto de Nacho Fernández sobre Montiel que no le gustó nada a Otamendi

Un patadón del capitán de Gimnasia sobre Gonzalo Montiel, excompañeros en River, generó una serie de encontronazos durante el picante partido en el Bosque.

Ni el menos optimista se imaginaba este arranque de River en el Torneo Clausura. En la nueva derrota ante Gimnasia de La Plata en el Bosque, la tercera consecutiva en lo que va del semestre, uno de los momentos de mayor tensión fue el cruce que protagonizaron Ignacio Fernández y Gonzalo Montiel.

El trasfondo del cruce entre Nacho Fernández y Montiel Corrían los primeros minutos del complemento cuando el capitán del Lobo le entró con vehemencia a su excompañero del Millo, que terminó revolcándose producto de un pisotón sobre su tobillo derecho.

¿ERA PARA AMARILLA? Nacho Fernández y un pisotón a Montiel.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/p51vgrRBkD — SportsCenter (@SC_ESPN) July 29, 2026 Pero lo más llamativo fue el gesto que tuvo el experimentado volante: al instante, miró hacia el banco del Chacho Coudet e hizo la seña de cambio mientras Cachete seguía tirado en el piso, tratando de sacar una especie de "ventaja".

Nacho Fernández pidió el cambio para Montiel y a Otamendi no le gustó nada. Video: ESPN El enojo de Otamendi con el volante de Gimnasia El que vio la secuencia fue ni más ni menos que Nicolás Otamendi, que le clavó una mirada lapidaria a Nacho Fernández por su accionar y le lanzó un fuerte reproche a la pasada: "No te hagas el vivo, eh". No obstante, el encontronazo no terminó ahí.

Luego de que lo atendieran los médicos, Montiel inició un reclamo desmedido sobre el árbitro Leandro Rey Hilfer, argumentando que la infracción ameritaba una revisión en el VAR. ¿Como terminó la historia? El 8 de Gimnasia ni siquiera fue amonestado y el campeón del mundo debió esperar un minuto para reincorporarse al juego.