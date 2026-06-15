Con un buen arbitraje de Yael Falcón Pérez, Suecia dio un show en el debut y aplastó 5-1 a Túnez

Isak, Gyokeres, Svanberg y Ayari por duplicado sentenciaron la contundente victoria de Suecia en un estreno soñado en Monterrey por el Grupo F.

Suecia venció con mucha contundencia a su par de Túnez en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Graham Potter se floreó y goleó por 5-1 en el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo F, disputado este domingo por la medianoche argentina en el Estadio de Monterrey, en México.

El partido contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, quien se convirtió en el segundo juez argentino en hacer su estreno en esta Copa del Mundo luego de la presencia de Facundo Tello en el 1-1 entre Canadá y Bosnia. Estuvo acompañado los asistentes Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez.

El golazo de Ayari que abrió la goleada de Suecia El partido fue dominado por el combinado sueco de principio a fin. A los 7 minutos, Yasin Ayari capturó un rebote afuera del área y sacó un misil que abrió el partido, aunque no lo festejó y pidió perdón por respeto a sus padres, ambos de origen tunecino.

Yasin Ayari marcó el 1-0 de Suecia ante Túnez. Yasin Ayari marcó el 1-0 de Suecia ante Túnez. Video: DSports Isak estiró la ventaja con otra linda definición Ya a los 30', Alexander Isak armó una jugada por el sector izquierdo, encaró hacia adentro y sacó un remate ajustado que el arquero Chamakh, de floja respuesta, no pudo desviar y se transformó en el 2-0.

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Alexander Isak a pura velocidad y con un gran remate puso el 2-0 frente a Túnez.



¡Talbi, el defensor tunecino, lo acompañó en toda la jugada!

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