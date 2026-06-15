Sebastián Beccacece explotó contra el arbitraje tras la agónica derrota de Ecuador en el Mundial

Tras el 0-1 ante Costa de Marfil en el debut, Sebastián Becaccece se quejó por una decisión arbitral que, en su consideración, terminó influyendo en el resultado.

La Ecuador de Beccacece cayó ante Costa de Marfil en su debut mundialista.

Sebastián Beccacece se fue del Philadelphia Stadium con una mezcla de bronca y frustración. La Selección de Ecuador cayó 1-0 ante Costa de Marfil en su estreno en el Mundial 2026 por un gol sobre la hora y, aunque el resultado fue adverso, el entrenador argentino consideró que su equipo hizo méritos suficientes para sumar al menos un punto.

La Tri tuvo varias oportunidades para convertir, incluso sufrió la mala fortuna de encontrarse dos veces con el travesaño. Esa falta de eficacia terminó siendo determinante en un partido que se definió por detalles.

Beccacece tras la derrota de Ecuador: de la convicción para lo que viene a la queja contra el árbitro Al analizar lo ocurrido, Beccacece no dudó en señalar cuál fue la principal explicación del traspié en el debut. "La falta de puntería... la falta de detalles", resumió en diálogo con ESPN. "Fuimos superiores en el primer tiempo y en el segundo ajustamos bien lo que teníamos que ajustar y volvimos a tener situaciones claras", remarcó, convencido de que el desarrollo no se vio reflejado en el resultado final.

Amad Diallo le dio el triunfo a Costa de Marfil ante Ecuador. Amad Diallo le dio el triunfo a Costa de Marfil ante Ecuador. Video: DSports Sin embargo, el análisis del DT no quedó únicamente en cuestiones futbolísticas. Ya en tono más eufórico, apuntó directamente contra una decisión arbitral que, según su mirada, terminó teniendo influencia directa en el desenlace el único gol del encuentro, el de Amad Diallo al minuto 89.

"Después, lo que tiene que ver con situaciones de juego, era claramente expulsión del lateral derecho (Guéla Doué) y no lo expulsan. El central pasa al lateral y conduce la jugada del gol. Son cosas que no podemos manejar, pero inciden en el resultado", disparó Beccacece, visiblemente molesto por la perfomance del árbitro inglés Michael Oliver.