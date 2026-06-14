Una costumbre Mundial: el gesto de los hinchas de Japón que se viralizó tras el 2-2 ante Países Bajos

Tras el emocionante empate por el Grupo F, los fanáticos japoneses volvieron a sorprender al mundo con un hábito que replicaron de Qatar 2022.

Los hinchas japoneses festejan uno de los goles en el empate 2-2 ante Países Bajos en el debut mundialista.

Antes de pensar en el próximo partido del Mundial 2026, los hinchas de Japón volvieron a dar una lección que ya es marca registrada. Tras el entretenido empate 2-2 frente a Países Bajos en Dallas, los fanáticos nipones se quedaron varios minutos más en el estadio, pero no para celebrar ni para analizar el resultado: se dedicaron a limpiar las tribunas.

La selección asiática logró recuperarse en dos oportunidades de una desventaja y rescató un punto de oro en su estreno por el Grupo F. Sin embargo, una vez que sonó el pitazo final, la atención se trasladó rápidamente de la cancha a las gradas.

Mientras miles de espectadores abandonaban el estadio de los Dallas Cowboys (equipo de la NFL), un grupo de simpatizantes sacó bolsas de residuos de color azul y observaron asiento por asiento para recoger toda la basura que había quedado después del match. Las imágenes no tardaron en circular por las redes sociales y volvieron a despertar admiración en todo el mundo.

Video: así limpiaban las tribunas los hinchas japoneses tras el duelo ante Países Bajos Los hinchas japoneses se quedaron a limpiar las tribunas tras el partido ante Países Bajos. Los hinchas japoneses se quedaron a limpiar las tribunas tras el partido ante Países Bajos. Video: @FOX4 No importó que el duelo contra la potencia europeo hubiera sido intenso y cargado de emociones ni tampoco que el empate llegara cuando quedaban apenas unos minutos para el final. Para los japoneses, la rutina de limpieza fue tan importante como el propio partido.

Durante el Mundial de Qatar 2022 ya habían sorprendido con el mismo comportamiento. En aquella Copa del Mundo, los fanas de Japón limpiaron tribunas en numerosos encuentros, incluso en encuentros donde su selección ni siquiera había jugado, ganándose el reconocimiento de aficionados y organizadores. Ahora, en Estados Unidos, la historia volvió a repetirse.