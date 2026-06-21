La emotiva arenga de Beccacece a los jugadores de Ecuador y su mea culpa tras el 0-0 con Curazao

Beccacece les dedicó unas palabras alentadoras a sus futbolistas, respondió a las críticas de la hinchada y se mostró esperanzado para la "final" con Alemania.

En un encuentro inexplicable en el que el arquero rival, Eloy Room, fue la figura indiscutible, la Selección de Ecuador empató 0-0 con Curazao este sábado por la noche por la fecha 2 del Mundial 2026. De este modo, el equipo de Sebastián Beccacece, que ya había perdido en el debut, quedó muy comprometida en el Grupo E.

Con un solo punto cosechado, la Tri se verá obligada el próximo jueves a vencer a Alemania para llegar a las 4 unidades y tratar de pasar a dieciseisavos como uno de los 8 mejores terceros. Existe también la posibilidad (siempre que se impongan sobre los teutones) de pasar en el segundo lugar si es que los curazoleños le ganan a Costa de Marfil, aunque la posibilidad resulta muy remota.

La arenga de Sebastián Beccacece tras el 0-0 de Ecuador con Curazao DSports Como sea, los ánimos del equipo quedaron por el suelo luego de esta desilusionante igualdad contra una de las cenicientas del torneo, por lo que el DT argentino se vio obligado a actuar en el campo. El rosarino reunió allí mismo a sus jugadores y les dedicó una emotiva arenga, recordándoles que todavía no están eliminados: "¡Nos vamos a clasificar! ¡Tenemos una vida más todavía! Nos queda una chance más. Lo hicimos bien, ¡cabeza arriba...!", se lo pudo escuchar decir.

No es una situación ideal, ni mucho menos, y el ex entrenador de Racing, independiente y Defensa y Justicia lo sabe. Es que ni los propios hinchas le tienen fe. Ya lo miraban de reojo en la previa del Mundial, desde las Eliminatorias, y esta noche en el Arrowhead Stadium lo despidieron al grito de "¡Fuera Becaccece, fuera Beccacece...!" desde las gradas.

El mea culpa de Beccacece en conferencia de prensa DSports "Hay que seguir trabajando, es normal sentir la sensación de dolor, pero esto no terminó. Vamos con toda la entereza para conseguir el objetivo", declaró luego el técnico de 45 años en conferencia de prensa. Y remarcó: "Es normal que sientan la decepción, ese sufrimiento es lo que más me duele. La vida va de esto, de saber revertir y saber aceptar lo que te pone en frente. Cuando uno va adelante y busca, no hay nada que reprochar a los jugadores".