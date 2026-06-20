Ecuador no pasó del cero ante la debutante Curazao y los memes no se hicieron esperar: Beccacece, apuntado
Tras el inesperado y decepcionante empate sin goles que dejó a Ecuador al borde de la eliminación, los fanáticos lapidaron a Beccacece en redes.
Tras llegar a este Mundial 2026 con esperanzas de hacer un gran torneo, la Selección de Ecuador no pudo imponerse frente a la humilde y debutante Curazao, cosechó un pobre y decepcionante empate 0-0 y, con un solo punto en dos fechas jugada, quedó muy comprometido pensando en la clasificación.
Como no podía ser de otra forma, los fanáticos llenaron rápidamente las redes sociales de memes, que tuvieron a Sebastián Beccacece como principal víctima, aunque también hubo muchos que destacaron la impresionante actuación del arquero curazoleño Eloy Room, la figura indiscutible de la noche.
Los mejores memes del empate 0-0 entre Ecuador y Curazao
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