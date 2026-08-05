Boca recibe a Estudiantes en el Ducó en busca de conseguir su primer triunfo en el Clausura: hora y TV

En la cancha de Huracán, el Boca de Arruabarrena se mide ante el Pincha en busca de sumar por primera de vez de a tres en el Torneo Clausura.

Boca y Estudiantes juegan el postergado de la fecha 2 en el Tomás Adolfo Ducó.

Boca irá en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura, cuando reciba este miércoles a Estudiantes de La Plata en un partido postergado correspondiente a la segunda fecha.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó (Huracán), ya que Boca aún no finalizó con el reacondicionamiento de la Bombonera, y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Boca va en busca de su primer triunfo en el Clausura Boca llega a este encuentro en un flojo momento, ya que, todavía no pudo ganar en el Torneo Clausura, donde debutó con una dura goleada 3-0 en contra frente a Deportivo Riestra, mientras que en su última presentación igualó 2-2 en su visita a Newell's.

@BocaJrsOficial En medio de estos partidos, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió una sufrida clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de superar por penales a O'Higgins de Chile, para de esta manera evitar el que pudo haber sido su mayor papelón en las últimas décadas.

Estudiantes viene en alza tras golear ante su gente Estudiantes de La Plata, por su parte, sumó tres puntos en lo que va del Torneo Clausura producto de la caída como local 2-0 ante Independiente y la goleada, también en La Plata, 3-0 sobre Defensa y Justicia.