Marcelo Bielsa criticó las pausas de hidratación y dio una divertida respuesta respecto del empate en el debut
En la conferencia de prensa previa al duelo contra Cabo Verde, Marcelo Bielsa volvió a dar la nota con sus declaraciones y sus análisis del torneo.
Marcelo Bielsa se ha caracterizado siempre por su extravagancia a la hora de tomar decisiones y/o de dar declaraciones; no por nada lo apodan "el Loco". En ese sentido su palabra siempre toma una importante relevancia y sus opiniones logran gran repercusión, ya sea para reivindicarlas o para criticarlas.
Este sábado, el entrenador de la Selección de Uruguay habló en conferencia de prensa de cara al duelo del domingo contra Cabo Verde por la fecha 2 del Mundial 2026. En la misma, analizó el rival y la situación del grupo y del torneo, y dejó algunas cuantas perlas que, como de costumbre, no pasaron por alto.
La crítica de Marcelo Bielsa a las pausas de hidratación
Quizás una de las más relevantes fue su crítica a las polémicas pausas de hidratación implementadas en esta Copa del Mundo: "Según la opinión generalizada, jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol. La cantidad de goles, bienvenida; pero este cambio de la cultura para interpretar al fútbol no le agrega nada y le quita mucho", apuntó al respecto.
El DT rosarino también fue contundente con los medios al ser consultado por el once para mañana: "Los entrenadores deberíamos dar la formación de manera casi obligatoria. Un día a mí se me ocurrió decir la formación, creo que fue en Bilbao, y fui muy criticado, porque eso era otorgarle una ventaja al rival. A partir de ahí, prefiero dársela a los jugadores antes. Y para no mentir, ellos ya la saben", sostuvo.
La divertida respuesta de Bielsa respecto del 1-1 con Arabia Saudita
Por otro lado, también hubo momento para las risas, como cuando le preguntaron por el empate 1-1 en el debut ante Arabia Saudita: "El segundo tiempo fue totalmente distinto al primero. Y eso tampoco es una explicación, porque yo no estoy diciendo que lo que sucedió en el segundo tenía como condición para que se produzca haber pasado por un primer tiempo pastoso. Lo que hizo el equipo en el segundo tiempo podría haberlo hecho en el primero también. Como ve, no le contesto nada", respondió el Loco, generando una carcajada generalizada en la sala.
Y para cerrar la conferencia, también produjo risas cuando le preguntaron por la promesa que hizo Marc Cucurella de España de tatuarse la cara de su DT si ganaban el Mundial, y si le gustaría que los futbolistas de Uruguay hicieran lo mismo con él: "Eso no va a suceder. Yo por Luis De la Fuente tengo un respeto enorme, y si los jugadores toman esa decisión no se equivocarían. Ahora, le pusieron una condición demasiado dificultosa: tienen que salir campeones del mundo para establecer ese homenaje", sentenció Bielsa.
Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios
MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.
Entre todos los participantes se sorteará un Smart TV de 55 pulgadas para el primer ganador y camisetas oficiales de la Selección Argentina para el segundo y tercer puesto. ¡Tenés tiempo hasta el 28 de junio!