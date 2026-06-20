Marcelo Bielsa criticó las pausas de hidratación y dio una divertida respuesta respecto del empate en el debut

En la conferencia de prensa previa al duelo contra Cabo Verde, Marcelo Bielsa volvió a dar la nota con sus declaraciones y sus análisis del torneo.

Marcelo Bielsa se ha caracterizado siempre por su extravagancia a la hora de tomar decisiones y/o de dar declaraciones; no por nada lo apodan "el Loco". En ese sentido su palabra siempre toma una importante relevancia y sus opiniones logran gran repercusión, ya sea para reivindicarlas o para criticarlas.

Este sábado, el entrenador de la Selección de Uruguay habló en conferencia de prensa de cara al duelo del domingo contra Cabo Verde por la fecha 2 del Mundial 2026. En la misma, analizó el rival y la situación del grupo y del torneo, y dejó algunas cuantas perlas que, como de costumbre, no pasaron por alto.

La crítica de Marcelo Bielsa a las pausas de hidratación ESPN Quizás una de las más relevantes fue su crítica a las polémicas pausas de hidratación implementadas en esta Copa del Mundo: "Según la opinión generalizada, jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol. La cantidad de goles, bienvenida; pero este cambio de la cultura para interpretar al fútbol no le agrega nada y le quita mucho", apuntó al respecto.

El DT rosarino también fue contundente con los medios al ser consultado por el once para mañana: "Los entrenadores deberíamos dar la formación de manera casi obligatoria. Un día a mí se me ocurrió decir la formación, creo que fue en Bilbao, y fui muy criticado, porque eso era otorgarle una ventaja al rival. A partir de ahí, prefiero dársela a los jugadores antes. Y para no mentir, ellos ya la saben", sostuvo.

La divertida respuesta de Bielsa respecto del 1-1 con Arabia Saudita DSports Por otro lado, también hubo momento para las risas, como cuando le preguntaron por el empate 1-1 en el debut ante Arabia Saudita: "El segundo tiempo fue totalmente distinto al primero. Y eso tampoco es una explicación, porque yo no estoy diciendo que lo que sucedió en el segundo tenía como condición para que se produzca haber pasado por un primer tiempo pastoso. Lo que hizo el equipo en el segundo tiempo podría haberlo hecho en el primero también. Como ve, no le contesto nada", respondió el Loco, generando una carcajada generalizada en la sala.