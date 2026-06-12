La extraña promesa de una figura de España si se consagra campeón del Mundial 2026.

Una de las grandes figuras de la Selección de España hizo una llamativa y extraña promesa en caso de levantar la Copa del Mundo en Nueva Jersey.

El futbolista Marc Cucurella aseguró que se tatuaría la cara del entrenador, Luis de la Fuente, si España logra conquistar el Mundial 2026, en una declaración que rápidamente se volvió viral en la previa del debut del seleccionado español.

El defensor del Chelsea realizó la confesión durante una entrevista y dejó en claro la admiración que siente por el técnico que condujo a España a la conquista de la Eurocopa 2024: “¡Si ganamos el Mundial, me haría un tatuaje con la cara de Luis de la Fuente!”, afirmó entre risas el futbolista, quien se consolidó como una de las piezas importantes del equipo español en los últimos años.

Marc Cucurella prometió que si España se consagra campeona del mundo se tatuará a su DT Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JCRadioSports_/status/2065428921735163982&partner=&hide_thread=false El defensor de Marc Cucurella hizo una promesa que ya se volvió viral.



“¡Si ganamos el partido, me haría un tatuaje de la cara de Luis de la Fuente!”



La confianza está al máximo en la concentración española mientras sueñan con levantar la Copa del Mundo.#Cucurella pic.twitter.com/CL1melvYQJ — JC Radio Sports (@JCRadioSports_) June 12, 2026 La frase reflejó el gran vínculo que existe entre el plantel y el entrenador, uno de los principales responsables del resurgimiento de España en el escenario internacional tras varios años sin títulos importantes. De la Fuente logró construir un equipo competitivo, con una mezcla de experiencia y juventud, que llega al Mundial con la ilusión de volver a levantar el trofeo por segunda vez en su historia después de la conquista de Sudáfrica 2010.

En cuanto a la preparación para el debut ante Cabo Verde, el seleccionado español llega en buenas condiciones y con la base del equipo campeón de Europa. El cuerpo técnico recuperó a varios futbolistas que arrastraban molestias físicas durante la temporada y no reportó bajas de último momento.

España llega como una de las candidatas a ganar el Mundial España completó una serie de entrenamientos intensos en su concentración y De la Fuente trabaja sobre una formación que tendría como referentes a Rodri, Pedri, Dani Olmo, Nico Williams y Álvaro Morata, además del propio Marc Cucurella en el lateral izquierdo.