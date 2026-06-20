La advertencia de Alfaro pensando en la "final" con Australia tras el triunfo de Paraguay: "Si esta fue dura, la que viene será mucho más"
Tras la victoria ante Turquía, Paraguay se jugará el pasaje a los 16vos de final frente a Australia y Gustavo Alfaro dejó una contundente advertencia.
Paraguay consiguió un triunfo tan sufrido como trascendental en el Mundial 2026. La selección dirigida por Gustavo Alfaro derrotó 1-0 a Turquía en el Estadio Bahía de San Francisco, eliminó a su rival de la Copa del Mundo y llegará con posibilidades concretas de clasificación a la última jornada del Grupo D.
La ventaja llegó prácticamente desde el vestuario. Apenas transcurrían 64 segundos de partido cuando Matías Galarza Fonda, futbolista de River, apareció para marcar el único gol de la noche y desatar la locura guaraní. Sin embargo, lo que parecía un partido controlado terminó convirtiéndose en una verdadera prueba de carácter para la Albirroja.
Con el correr de los minutos, Paraguay fue perdiendo terreno y el panorama se complicó todavía más cuando debió afrontar todo el segundo tiempo con un futbolista menos. A partir de allí, el equipo se aferró a su orden defensivo, multiplicó esfuerzos y resistió la presión turca para sostener una victoria de enorme valor.
La advertencia de Alfaro pensando en la "final" con Australia
Finalizado el encuentro, Gustavo Alfaro no ocultó su emoción y dejó una frase que rápidamente resonó entre los hinchas paraguayos. “Cuando a Paraguay lo dan por muerto, desconfíen. No había mañana, el partido era hoy. Había que poner el pecho y los jugadores me hicieron vivir una de mis noches más lindas como entrenador”, aseguró en conferencia de prensa.
A pesar de la euforia por el resultado, el entrenador argentino optó por mantener la cautela y pidió no adelantarse a los acontecimientos. “Hay que poner los pies en la tierra. Que hayamos ganado hoy no significa que somos un equipo consagrado; tenemos que trabajar con prudencia y humildad”, expresó. Ahora, toda la atención está puesta en Australia, rival de la última fecha y último obstáculo para soñar con la clasificación a los dieciseisavos de final. “Tenemos una batalla tremenda. Si esta fue dura, la que viene será mucho más”, advirtió Alfaro.