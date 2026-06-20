La advertencia de Alfaro pensando en la "final" con Australia tras el triunfo de Paraguay: "Si esta fue dura, la que viene será mucho más"

Tras la victoria ante Turquía, Paraguay se jugará el pasaje a los 16vos de final frente a Australia y Gustavo Alfaro dejó una contundente advertencia.

Paraguay consiguió un triunfo tan sufrido como trascendental en el Mundial 2026. La selección dirigida por Gustavo Alfaro derrotó 1-0 a Turquía en el Estadio Bahía de San Francisco, eliminó a su rival de la Copa del Mundo y llegará con posibilidades concretas de clasificación a la última jornada del Grupo D.

La ventaja llegó prácticamente desde el vestuario. Apenas transcurrían 64 segundos de partido cuando Matías Galarza Fonda, futbolista de River, apareció para marcar el único gol de la noche y desatar la locura guaraní. Sin embargo, lo que parecía un partido controlado terminó convirtiéndose en una verdadera prueba de carácter para la Albirroja.

Matías Galarza Fonda, mediocampista de Paraguay, festeja su tempranero gol a Turquía. EFE Con el correr de los minutos, Paraguay fue perdiendo terreno y el panorama se complicó todavía más cuando debió afrontar todo el segundo tiempo con un futbolista menos. A partir de allí, el equipo se aferró a su orden defensivo, multiplicó esfuerzos y resistió la presión turca para sostener una victoria de enorme valor.

La advertencia de Alfaro pensando en la "final" con Australia Finalizado el encuentro, Gustavo Alfaro no ocultó su emoción y dejó una frase que rápidamente resonó entre los hinchas paraguayos. “Cuando a Paraguay lo dan por muerto, desconfíen. No había mañana, el partido era hoy. Había que poner el pecho y los jugadores me hicieron vivir una de mis noches más lindas como entrenador”, aseguró en conferencia de prensa.