¡En pleno Mundial! El Inter Miami cerró la llegada de otra estrella que será compañero de Messi

El Inter Miami alcanzó un acuerdo total con un futbolista que marcó época en Europa y cumplirá su sueño de compartir equipo con Lionel Messi. Quién es.

El Inter Miami quiere seguir agigantando su historia en la MLS y, lejos de conformarse con Lionel Messi y compañía, metió otra bomba de mercado: Carlos Enrique Casemiro. Sí, el histórico volante brasileño se despidió de Europa y será nuevo compañero del capitán argentino.

Confirmado: Casemiro jugará con Messi en Inter Miami El encargado de destapar la bomba fue Fabrizio Romano. El periodista italiano aseguró que el acuerdo ya está totalmente cerrado y que la firma llegará cuando el mediocampista termine su participación con Brasil en el Mundial 2026. En ese contexto, y salvo un volantazo de último momento, el anuncio oficial saldría en las próximas semanas.

Después de escribir una época dorada en el Real Madrid, donde ganó cinco Champions League y levantó una montaña de títulos junto a Cristiano Ronaldo, Casemiro pasó por el Manchester United. En Inglaterra permaneció cuatro temporadas hasta que entendió que era el momento de bajar la persiana y afrontar un nuevo desafío en su carrera.

Casemiro ganó 5 Champions en el Real Madrid y compitió casi una década completa con Messi. Ahora, serán compañero en Inter Miami. Con 34 años, llega con el pase en su poder, por lo que Inter Miami no tendrá que desembolsar un solo dólar por su ficha. Además, según trascendió, el brasileño dejó pasar propuestas importantes desde Europa y también desde Arabia Saudita. ¿El motivo? Tenía una prioridad clarísima: mudarse a Estados Unidos para jugar con Messi.