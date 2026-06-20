La gran noticia que recibió Brasil pensando en la "final" ante Escocia en la última fecha del Mundial

Tras la goleada 3-0 ante Haití, Brasil recibió una gran noticia pensando en el choque ante Escocia que confirmó Ancelotti en conferencia de prensa.

Brasil recibió una de las noticias más esperadas en pleno Mundial 2026. Carlo Ancelotti confirmó que Neymar estará disponible para enfrentar a Escocia en la última fecha del Grupo C luego de evolucionar favorablemente de la lesión muscular en el gemelo derecho que lo dejó afuera de los dos primeros compromisos de la Verdeamarela.

El entrenador italiano llevó tranquilidad sobre el estado físico de su máxima figura y explicó cómo será el proceso de reinserción en los próximos días. “Entrenará individualmente y después con el equipo. Estará disponible para Escocia”, aseguró el técnico, aunque evitó confirmar su presencia desde el arranque.

Ancelotti confirmó que Neymar jugará ante Escocia X @canalLupa1 De todas maneras, en el cuerpo técnico brasileño mantienen la cautela. Si bien el delantero ya recibió el alta para volver a estar a disposición, todavía evaluarán su respuesta en los entrenamientos antes de decidir si será titular o si sumará minutos ingresando desde el banco de suplentes.

El atacante de 34 años arrastra una lesión de grado II en la pantorrilla derecha que sufrió el pasado 17 de mayo y que condicionó gran parte de su preparación para el Mundial 2026. Por ese motivo, se perdió el empate 1-1 ante Marruecos en el debut y también la sólida victoria por 3-0 frente a Haití, que acomodó a Brasil en la tabla de posiciones.