Marcelo Bielsa elogió a Cabo Verde a horas de enfrentarlos con Uruguay en el Mundial

A 2 días del duelo contra Cabo Verde, Bielsa analizó las virtudes de la humilde y sorprendente selección africana. También le dedicó unas palabras a Valverde.

La Celeste enfrentará al humilde y debutante (y sorprendente) elenco africano el próximo domingo desde las 19.00 en el Hard Rock Stadium de Miami. Y a poco más de 48 horas para este duelo inesperadamente trascendental, el Loco analizó las virtudes del rival y le dedicó un elogio.

Bielsa elogió a Fede Valverde y el carácter de Cabo Verde DSports "Es un equipo sólido físicamente, técnicamente apto y está bien preparado. Es un equipo de carácter", remarcó respecto de los Tiburones Azules en diálogo con DSports. "La prioridad nuestra está claramente enfocada a establecer diferencias entre lo que Uruguay es como equipo y la calidad de sus individualidades. Eso hay que imponerlo", insistió.

En ese sentido, repasó lo que fue el choque entre Cabo Verde y la Furia: "De hecho, ese mismo ejercicio tuvo que enfrentarlo España y le costó generar diferencias, aunque obviamente mereció ganarlo el partido. Tuvo la pelota, jugó en campo rival, pero no siempre se consigue lo que se merece y en el fútbol se evalúa casi exclusivamente lo obtenido".

Por otro lado, le dedicó una palabras a Federico Valverde, a quien considera su mejor jugador: "Es un jugador dinámico, completo, que no tiene problemas de perfil, que tiene gol, media distancia, centro, sorpresa, desmarque, trabajo, recuperación. Hay pocos jugadores que reúnan en sí mismos tantas facetas diferentes del juego. Él reúne todas las posibilidades que reclama un partido y que son variadas y distintas", sentenció Bielsa.