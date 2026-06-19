La contundente respuesta de Lamine Yamal sobre un posible cruce con Argentina en el Mundial

Lamine Yamal se refirió a la posibilidad de medirse ante los campeones del mundo en 16vos o la final de la Copa del Mundo y lanzó una tajante sentencia.

En medio del Mundial 2026, Lamine Yamal dejó una de las declaraciones más resonantes de las últimas horas. La joven figura de España se refirió a un posible enfrentamiento contra la Selección argentina y no dudó en deshacerse en elogios hacia Lionel Messi, a quien volvió a ubicar en la cima absoluta de la historia del fútbol.

La contundente respuesta de Lamine Yamal sobre un posible cruce con Argentina El delantero del Barcelona, que fue suplente en el empate 0-0 ante Cabo Verde debido a que regresaba de una lesión, reconoció que la Roja no le teme a ningún rival y que un eventual cruce con la Albiceleste sería un desafío que afrontaría con entusiasmo. “Podemos cruzarnos en dieciseisavos o ya en la final. Para ganar el Mundial hay que ganarle a los mejores”, aseguró.

Lamine Yamal sobre el posible encuentro de España y Argentina en los dieciseisavos del Mundial: "Para ganar el Mundial tienes que ganar a los mejores (..) Somos España y queremos jugar contra los mejores." pic.twitter.com/F3MavdEMzs — Telediarios de TVE (@telediario_tve) June 19, 2026 Lejos de esquivar la posibilidad de enfrentar al vigente campeón del mundo, el atacante dejó en claro la mentalidad del seleccionado español. “Somos España y queremos jugar contra los mejores”, agregó, en una frase que refleja la ambición de un equipo que llegó a la Copa del Mundo como uno de los grandes candidatos, aunque no pudo pasar del empate en su debut.

Los elogios de Lamine Yamal a Messi Además, Yamal aprovechó para volver a hablar de Lionel Messi y diferenció a sus referentes futbolísticos. “Mi ídolo es Neymar por su estilo de juego, pero Leo es el mejor de la historia. Cada partido demuestra que es el mejor y, si alguien tiene dudas de ello, es porque las busca”, sentenció.