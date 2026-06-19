La pésima noticia que recibió el capitán de Marruecos a horas del choque frente a Escocia

Achraf Hakimi, capitán y figura de Marruecos, recibió una mala noticia a pocas horas del enfrentamiento ante el combinado escocés en Boston.

La situación judicial de Achraf Hakimi sumó un nuevo capítulo y la noticia ya genera un fuerte impacto internacional. La Justicia francesa confirmó que el futbolista marroquí será juzgado por la denuncia de violación presentada en 2023, luego de que la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Versalles rechazara el recurso presentado por su defensa y habilitara el avance del expediente hacia el tribunal penal departamental de Hauts-de-Seine.

Achraf Hakimi, el capitán de Marruecos, será juzgada por denuncia de violación La causa se originó a comienzos de 2023, cuando una joven denunció al actual defensor del Paris Saint-Germain por un presunto abuso sexual ocurrido en el domicilio del jugador, después de que ambos se contactaran a través de Instagram. Desde el inicio del proceso, Hakimi negó todas las acusaciones y sostuvo que los hechos no ocurrieron de la manera en que fueron relatados en la denuncia.

Hakimi irá a juicio por denuncia de violación. EFE La resolución judicial representa un duro revés para la estrategia de la defensa, que buscaba evitar la instancia oral y cuestionaba la consistencia de las pruebas incorporadas al expediente. Fanny Colin, abogada del futbolista, lamentó la decisión y aseguró que no se tuvieron en cuenta contradicciones, omisiones y distintos elementos que, a su entender, favorecen la posición del jugador.

Del otro lado, Rachel-Flore Pardo, representante legal de la denunciante, celebró la medida y afirmó que su clienta recibió la noticia con alivio luego de varios años de espera. Además, sostuvo que el avance hacia el juicio permitirá que la denunciante pueda ser escuchada formalmente por un tribunal y remarcó que el caso trasciende la situación individual por la relevancia pública del futbolista.

El mensaje de Hakimi tras confirmarse que irá a juicio por abuso Actualmente concentrado con Marruecos en el Mundial 2026, Hakimi utilizó sus redes sociales para reiterar su inocencia y expresar su malestar por la exposición mediática. “Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la Justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas”, escribió.