Atento, Argentina: la FIFA confirmó al árbitro que impartirá justicia en el partido ante Austria

Este viernes por la mañana la FIFA dio a conocer la terna arbitral que impartirá justicia el próximo lunes en Dallas en el choque entre Argentina y Austria.

La FIFA confirmó al árbitro que impartirá justicia en uno de los encuentros más importantes de la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El egipcio Amin Mohamed Omar fue designado para dirigir el duelo entre la Selección argentina y Austria, un compromiso que puede resultar determinante para las aspiraciones del conjunto de Lionel Scaloni en la fase de grupos.

Nacido el 25 de septiembre de 1985, el juez africano es abogado de profesión y forma parte del panel de árbitros internacionales de la FIFA desde 2017. A lo largo de su carrera acumuló experiencia en diferentes competencias organizadas por el máximo organismo del fútbol, entre ellas el Mundial Sub 17 de Brasil 2019, un antecedente que fortaleció su perfil para afrontar escenarios de máxima exigencia.

La FIFA designó a la terna arbitral para el Argentina-Austria Para este compromiso estará acompañado por sus compatriotas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha como asistentes, mientras que el español Alejandro Hernández será el cuarto árbitro y Diego Sánchez ocupará el rol de quinto juez. La designación forma parte de la estrategia de la FIFA de apostar por perfiles con experiencia internacional y capacidad para manejar encuentros de alta tensión.

Amin Mohamed, el árbitro que dirigirá el próximo encuentro de la Selección argentina. FIFA En esta Copa del Mundo, Amin Mohamed Omar ya tuvo su estreno en el partido entre Corea del Sur y República Checa, donde dejó una imagen positiva. Su actuación se destacó por la fluidez que le imprimió al juego, la correcta aplicación de la ley de ventaja y la escasa cantidad de interrupciones, características que definen su estilo arbitral.