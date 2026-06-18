Atento, Scaloni: una figura de Austria podría perderse el partido contra Argentina por una grave lesión

El DT de Austria espera el resultado de los estudios de una sus figuras para saber si estará disponible para el duelo ante los campeones del mundo.

No todo fue alegría en Austria después del triunfo por 3-1 ante Jordania en el debut del Mundial 2026. A solo cuatro días del cruce frente a la Selección argentina, el conjunto dirigido por Ralf Rangnick encendió las alarmas por la situación física de Stefan Posch, una pieza importante del equipo que podría quedar fuera de la competencia.

El lateral derecho, que disputó los 90 minutos en la victoria inicial, terminó el encuentro con un fuerte dolor en la zona del maxilar inferior izquierdo tras un duro choque con Odeh Al-Fakhouri. La preocupación es grande, ya que los primeros indicios apuntan a una posible fractura de mandíbula.

La figura de Austria que es duda para el choque contra Argentina El médico del seleccionado austríaco, Michael Fiedler, confirmó que el futbolista fue sometido a una primera evaluación y que los estudios determinarán la gravedad de la lesión. “Tiene dolor en la mandíbula inferior izquierda. Está de buen ánimo. Está previsto realizar una tomografía y, después del TAC, podremos dar una valoración más precisa”, explicó ante los medios.

Stefan Posch podría perderse lo que resta del Mundial por una fractura en su mandíbula. EFE El diagnóstico definitivo se conocerá este jueves, aunque la prensa austríaca ya especula con una lesión que podría marginarlo de lo que resta del Mundial. De confirmarse la fractura, sería un duro golpe para Rangnick, que perdería a uno de los hombres que considera fundamentales dentro de su esquema.