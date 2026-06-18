Del blooper a la preocupación: en Colombia-Uzbekistán se llevaron puesto a un camarógrafo y terminó hospitalizado

En el partido entre Colombia y Uzbekistán se llevaron puesto a uno de los camarógrafos y el golpe fue tan duro que terminó siendo trasladado al hospital.

El triunfo de Colombia por 3-1 sobre Uzbekistán en el debut por el Mundial 2026 dejó mucho más que una buena actuación del conjunto cafetero. Antes de que llegaran los goles, una situación completamente inesperada se robó todas las miradas y tuvo como protagonista a un camarógrafo que terminó lesionado en pleno partido.

La insólita secuencia ocurrió a los 32 minutos del primer tiempo. Luis Díaz recibió un pase con el pecho, dejó en el camino a su marcador con un sombrero y salió disparado hacia la banda izquierda. En su intento por frenar el avance, el defensor uzbeko Khusanov fue al cruce, pero perdió el control de la acción y terminó llevándose por delante no solo al delantero colombiano, sino también al camarógrafo que estaba trabajando a un costado del campo de juego.

En Colombia-Uzbekistán se llevaron puesto a un camarógrafo y terminó hospitalizado X @enunabaldosa La escena quedó registrada por la propia transmisión oficial, ya que la cámara que operaba el trabajador estaba en vivo en el momento del impacto. Tras el fuerte golpe, el director de la emisión decidió cambiar rápidamente de toma y las repeticiones dejaron en evidencia el desorden que provocó la acción: cables esparcidos, equipos en el suelo y el tradicional micrófono de protección cubierto de césped.

El personal médico ingresó inmediatamente para asistir al trabajador de prensa, mientras que el árbitro inglés Anthony Taylor sancionó la infracción con tarjeta amarilla para Khusanov por la falta cometida sobre Luis Díaz. La preocupación, sin embargo, pasó rápidamente a centrarse en el estado de salud del camarógrafo.