Para combatir el calor sofocante de Kansas City, la Selección argentina sorprendió con una revolucionaria vestimenta

Debido a las altas temperaturas en la ciudad estadounidense, la Selección argentina utilizó una particular vestimenta en los entrenamientos.

La Selección argentina ya empezó a librar otra batalla en el Mundial 2026, una que va más allá de lo futbolístico. Apenas un día después del debut ante Argelia, el plantel de Lionel Scaloni debió adaptarse a un brusco cambio climático en Kansas City, donde los agradables 26 grados del estreno dieron paso a una jornada sofocante, con temperaturas cercanas a los 34°C de sensación térmica.

Para afrontar estas condiciones extremas, la Albiceleste apeló a una novedosa tecnología desarrollada por Adidas: chalecos refrigerantes diseñados especialmente para reducir el impacto del calor sobre el organismo de los futbolistas. El dispositivo ya había sido utilizado días atrás por España y este miércoles apareció en el entrenamiento realizado en el Compass Minerals Center.

La Selección argentina utilizó chalecos refrigerantes para combatir el calor sofocante de Kansas City El sistema está compuesto por un chaleco refrigerante y una chaqueta aislante que trabajan de manera complementaria. Según sus especificaciones, la combinación de ambas prendas permite reducir hasta medio grado la temperatura corporal interna y disminuir hasta 13 grados la temperatura de la piel, una diferencia considerable para deportistas sometidos a una alta exigencia física.

La Selección argentina utilizó chalecos refrigerantes para combatir el calor sofocante de Kansas City. Prensa AFA El chaleco contiene un gel especial que se congela previamente y, a medida que se descongela, libera frío sobre zonas estratégicas como el torso, el abdomen y la espalda. A su vez, la chaqueta aislante cuenta con una estructura hermética que evita que el frío se pierda rápidamente, prolongando así el efecto refrescante durante la recuperación y las tareas regenerativas.