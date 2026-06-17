El DT Austria palpitó el duelo con Argentina y llenó de elogios a la Scaloneta: "Vimos la calidad que tienen"

El DT de Austria destacó el nivel mostrado por la Scaloneta en el debut ante Argelia y anticipó el gran desafío que tendrán en la segunda fecha del Mundial.

El DT de Austria palpitó el choque contra la Selección argentina por la segunda fecha del Grupo J.

El triunfo de Austria por 3-1 sobre Jordania en el arranque del Mundial 2026 no solo dejó buenas sensaciones en el conjunto europeo, sino que también empezó a poner el foco en uno de los partidos más esperados de la fase de grupos. Tras el encuentro, Ralf Rangnick se refirió al próximo cruce ante la Selección argentina y no escatimó en elogios hacia el vigente campeón del mundo.

El entrenador austríaco reconoció la jerarquía del equipo de Lionel Scaloni luego de observar la goleada ante Argelia y destacó su identidad futbolística. “Sin duda es un gran paso. Hemos tenido un buen comienzo y ahora empezaremos a prepararnos para Argentina mañana. Hoy vimos la calidad que tiene Argentina. Son un equipo clásico que basa su juego en la posesión del balón”, expresó durante la conferencia de prensa.

image Ralf Rangnick se deshizo en elogios de la Selección argentina. X @ElBigMue Austria llega fortalecida a la segunda fecha tras sumar sus primeros tres puntos gracias a los goles de Romano Schmid, un tanto en contra de Yazan Al-Arb y la aparición de Marko Arnautovic. Con ese resultado, quedó a un paso de asegurar su clasificación a la siguiente instancia y sabe que un buen resultado ante la Albiceleste podría dejarlo muy cerca de los octavos de final.

Argentina y Austria se ven las caras el próximo lunes en Dallas El encuentro se disputará el 21 de junio en el AT&T Stadium de Dallas y promete ser uno de los grandes atractivos de la fase de grupos. Tanto Argentina como Austria llegan como líderes de la zona y pondrán en juego buena parte de sus aspiraciones de terminar en lo más alto. Además, la posición final podría resultar determinante pensando en los cruces de eliminación directa.