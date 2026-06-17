El DT de Argelia hizo un picante comentario sobre la jugada en que pidieron roja para Messi: "Todo el mundo lo vio"

El entrenador de Argelia fue consultado sobre la jugada en que pidieron expulsión del astro rosarino y su picante respuesta se hizo viral en las redes.

El DT Argelia y una picante frase sobre la jugada en que se pidió expulsión para Messi.

La durísima derrota ante la Selección argentina dejó una sensación clara en el campamento argelino: no hubo lugar para las excusas. Vladimir Petkovic, entrenador de Argelia, evitó alimentar cualquier polémica arbitral y optó por reconocer la superioridad del vigente campeón del mundo, con una especial mención para Lionel Messi.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el técnico nacido en Sarajevo fue consultado por una infracción del capitán argentino que, desde la mirada argelina, pudo haber sido sancionada con tarjeta amarilla. Sin embargo, decidió bajarle el tono a la discusión. “Es inútil en este momento comentar situaciones hipotéticas. Todo el mundo lo vio, incluido yo. Después del partido, vi las imágenes, pero no quiero hablar mucho sobre esto”, respondió.

Video: la jugada por la que Argelia pidió expulsión hacia Messi Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/futbolmundialsp/status/2067173411445440925&partner=&hide_thread=false Oye @grok , esto es tarjeta roja? No veo que haya intención del jugador pic.twitter.com/zikXj3N0eW — Futbol Mundial (@futbolmundialsp) June 17, 2026 El picante comentario del DT de Argelia sobre la jugada en que pidieron roja para Messi Lejos de detenerse en ese episodio, Petkovic destacó el impacto que tuvo Messi en el desarrollo del encuentro. “No hablamos de un futbolista simple, sino de uno que ha ganado el Balón de Oro. Infortunadamente le dimos una oportunidad en el primero y en el segundo gol. Hicimos más fácil que anotara”, analizó el entrenador, quien también remarcó el funcionamiento colectivo que potencia al capitán argentino.

“Con su pensamiento claro y análisis de juego, Messi puede hacer todo más fácil porque es un jugador de equipo. Tiene el privilegio de que toda la Selección argentina trabaja alrededor de él desde hace muchos años y ha logrado cosas increíbles. Nuestro rival disparó diez veces y siete de esos remates fueron de Messi. De cualquier forma, felicidades a Argentina porque es un equipo maravilloso y merece todo esto”, agregó.