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Mundial 2026: el equipo ideal de puertas que marcará tendencia

Madera, vidrio, colores elegantes y diseño artesanal integran la selección de tendencias que domina la arquitectura residencial en tiempos del Mundial 2026.

Como si fuera una selección&nbsp; del Mundial, las principales tendencias en puertas de entrada saltan a la cancha del diseño 2026. Madera natural, vidrio, colores elegantes y detalles artesanales integran el equipo ideal que busca combinar personalidad, funcionalidad y armonía arquitectónica.

Como si fuera una selección  del Mundial, las principales tendencias en puertas de entrada saltan a la cancha del diseño 2026. Madera natural, vidrio, colores elegantes y detalles artesanales integran el equipo ideal que busca combinar personalidad, funcionalidad y armonía arquitectónica.

@mgsimonovich

Así como el Mundial 2026 reúne a las mejores selecciones de fútbol, el diseño residencial también tiene su propio equipo estrella. Especialistas internacionales destacan diez tendencias que ganan terreno en puertas de entrada y que combinan estética, funcionalidad y personalidad. La clave no está en llamar la atención, sino en crear una primera impresión memorable.

Las principales tendencias en puertas de entrada para 2026 buscam combinar estética, personalidad y armonía arquitectónica.

Las principales tendencias en puertas de entrada para 2026 buscam combinar estética, personalidad y armonía arquitectónica.

Las puertas juegan un partido cada vez más importante

Durante años fueron un elemento secundario dentro de la arquitectura de una vivienda. Sin embargo, la puerta principal comenzó a ganar protagonismo porque representa el primer contacto entre la casa y quienes la visitan. Diseñadores y arquitectos coinciden en que una entrada bien resuelta puede aumentar la percepción de calidad, calidez y estilo.

Las principales tendencias en puertas de entrada ocupan una posición en la cancha: madera natural, vidrio, colores sofisticados y diseño artesanal forman el equipo ideal de la arquitectura residencial.

Las principales tendencias en puertas de entrada ocupan una posición en la cancha: madera natural, vidrio, colores sofisticados y diseño artesanal forman el equipo ideal de la arquitectura residencial.

La formación titular de las tendencias 2026

Si estas ideas formaran una selección mundialista, la alineación incluiría puertas de madera natural, modelos con paneles de vidrio, diseños dobles para viviendas amplias y propuestas artesanales con herrajes destacados. También aparecen colores como negro, verde profundo y azul oscuro, elegidos por su capacidad para aportar elegancia sin perder armonía con la fachada.

La tendencia general apunta a materiales duraderos, acabados auténticos y soluciones capaces de integrarse al conjunto arquitectónico. Más que destacar de manera aislada, la puerta debe dialogar con el resto de la vivienda.

Un estilo que busca permanecer más allá del Mundial

A diferencia de otras modas pasajeras, las tendencias actuales privilegian conceptos de largo plazo: calidad, sostenibilidad, funcionalidad y diseño atemporal.

Una puerta de cristal hoy es una tendencia y alternativa como puerta de ingreso a una casa.

Una puerta de cristal hoy es una tendencia y alternativa como puerta de ingreso a una casa.

El objetivo ya no es impresionar con excesos, sino construir entradas capaces de transmitir identidad y generar una experiencia agradable desde el primer vistazo.

FUENTE: homesandgardens.com

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