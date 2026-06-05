Decoración: menos casas "Pinterest" y más casas "reales", las tendencias

El diseño de interiores deja atrás los espacios fríos, blancos y perfectos para apostar por hogares más auténticos. En Mendoza , las nuevas tendencias en decoración priorizan materiales nobles, colores tierra, maderas oscuras y ambientes pensados para vivirlos de verdad, adaptados a la luz, el clima y el paisaje local.

Embed - Diseño: colores y el nuevo lujo para Mendoza

Las casas impecables, minimalistas y pensadas solamente para la foto empiezan a cansar. En 2026 la decoración internacional gira hacia espacios más cálidos, cómodos y humanos. La idea ya no es copiar tendencias de Pinterest, sino crear ambientes con identidad propia.

En Mendoza esto se traduce en interiores más relajados, con textiles naturales, objetos artesanales, muebles heredados y materiales que conectan con el paisaje local. El hogar deja de verse como una vidriera y vuelve a sentirse vivido.

Chau blanco total: vuelven los colores tierra

Durante años dominaron los ambientes completamente blancos, las maderas claras y las líneas ultra minimalistas. Ahora aparecen colores más profundos: beige cálido, terracota, verde oliva, arena y marrones suaves.

La tendencia también recupera piedras naturales, vetas visibles y materiales con textura. En Mendoza, donde la luz natural es intensa, estos tonos generan espacios más cálidos y equilibrados sin perder luminosidad.

INFO Tendencias de interiores para 2026

En Mendoza esta tendencia se potencia con galerías, patios y ambientes integrados que aprovechan la conexión con el exterior y la vida social cotidiana. Producción e imagen: Mario Simonovich

El nuevo lujo es que la casa sea cómoda

Los diseñadores internacionales coinciden en algo: los livings que nadie usa ya no tienen sentido. El foco ahora está en la comodidad real. Sofás amplios, rincones de lectura, iluminación cálida y espacios multifunción ganan protagonismo. En Argentina esta tendencia encaja con una forma más relajada de habitar la casa.