"Es una alegría verlos jugar": cómo Cabo Verde se ha convertido en la gran sensación del Mundial 2026

El desempeño de Cabo Verde en este Mundial pasará a la historia, y ahora el equipo sueña con ir un paso más allá.

La selección caboverdiana ya había protagonizado una sorpresa histórica al empatar con España en su debut en el torneo. Toda una hazaña si se tiene en cuenta que España está ubicado 65 puestos por encima en el ranking mundial de la FIFA.

Una vez más, los Tiburones Azules volvieron a mostrar su nivel este domingo al enfrentarse al dos veces campeón Uruguay, y son serios candidatos a pasar a los dieciseisavos.

Fueron creativos, entretenidos y jugaron con confianza en su vibrante empate 2-2, exhibiendo además esa férrea determinación que los llevó a lograr el otro resultado sorprendente frente a España.

El archipiélago de 10 islas en el océano Atlántico, con una población de poco menos de 525.000 habitantes, según las últimas cifras del Banco Mundial, ha sabido estar a la altura frente a dos seleccionados de peso a nivel mundial.

Un equipo con garra

No se necesitaron actos heroicos por parte del arquero Vozinha, que pasó de tener 40.000 seguidores en Instagram antes del partido contra España, a más de 15 millones.

Esta vez, contuvieron a Uruguay, que solo realizó dos tiros al arco, pero los héroes aparecieron en el otro extremo de la cancha.

"Estarán revisando sus teléfonos para ver cuántos seguidores tienen", dijo el exdefensor de Gales Ashley Wiliams en BBC One.

La madre de Vozinha no pudo asistir al partido de España debido al alto costo de obtener una visa para ingresar a EE.UU., pero estuvo presente en Miami y disfrutó de un espectáculo fascinante.

Getty Images Cabo Verde volvió a mostrar su nivel este doming frente a Uruguay.

Desde el primer minuto, Cabo Verde desplegó un juego de ataque, intentando constantemente llevar la pelota para causarle problemas a Uruguay.

El gran equipo sudamericano se encontró contra las cuerdas ante la garra de Cabo Verde.

Luego llegó el momento histórico.

Kevin Pina se hizo cargo de un tiro libre a 30 metros y la barrera de Uruguay optó por abrirse al saltar, dejando que el disparo tenso y preciso encontrara un hueco por el centro y superara al arquero Fernando Muslera.

En Praia, la capital del archipiélago, el primer gol fue recibido con mucha alegría.

Descartado por expertos antes del partido contra Uruguay –Williams y Benni McCarthy en BBC One predijeron que perdería– Cabo Verde se negó a seguir el guion.

Fuera de guion

Uruguay logró empatar ese primer tanto e incluso adelantarse 2-1, pero, con un toque hábil, el caboverdiano Helio Varela pasó el balón más allá de un Muslera varado para enviarlo al fondo de la red y marcar el 2-2.

Posteriormente, Cabo Verde demostró la solidez defensiva que marcó la diferencia ante España para poder conservar un punto.

Sin embargo, se aseguraron de combinarlo con su amenaza de ataque y continuaron buscando una manera de hacerse con los tres puntos.

Fue una actuación que llevó al exdelantero sudafricano McCarthy a decir que tiene un "nuevo respeto" por Cabo Verde, y al exdefensa de Gales Williams a afirmar que fue el partido "más entretenido" que ha cubierto en la Copa del Mundo hasta ahora.

Getty Images Cabo Verde muestra creatividad y mucha confianza a la hora de jugar.

"Realmente salieron a jugar", dijo McCarthy. "Fueron sensacionales. Pensé que eran valientes".

Y añadió: "Lo único que se necesita es trabajar en su entrada en el último tercio, esa compostura, trabajar en esas decisiones en el momento final del juego. Creo que se han ganado el corazón de mucha gente después de esta actuación".

Un aficionado de Cabo Verde le dijo a BBC Sport en un parque para aficionados en Estados Unidos: "Todos dudaban de nosotros, todos pensaban que no íbamos a lograrlo. Ya estamos aquí".

Esta reacción refleja el sentimiento que rodea actualmente a Cabo Verde, que rápidamente se está convirtiendo en una de las mejores historias de la Copa del Mundo de este año.

Fase de eliminatorias

El empate con Uruguay significa que Cabo Verde es tercero en la tabla del Grupo H, empatado a dos puntos con La Celeste.

El nuevo formato de esta Copa del Mundo ampliada hace que Cabo Verde, en su debut en el torneo, tenga muchas posibilidades de llegar a los dieciseisavos de final.

El viernes se enfrentará a Arabia Saudita -que empató 1-1 con Uruguay y fue goleada 0-4 por España- en su último partido de la fase de grupos.

"Creo que este desempeño les permitirá ganar contra Arabia Saudita", dijo McCarthy en BBC One.

Los dos mejores equipos de cada grupo pasarán automáticamente a la fase de 32, y ocho de los 12 mejores terceros clasificados también se clasificarán para esa ronda.

Tres puntos contra Arabia Saudita le bastan a Cabo Verde para sellar la clasificación.

Nigeria (que era la 74ª en 1998) y Rusia (70ª en 2018) son las únicas selecciones que en la historia han avanzado a la fase de eliminación directa habiendo ocupado un puesto inferior al que tiene actualmente Cabo Verde (63º).

"Llegarán al partido contra Arabia Saudita con la cabeza en alto pensando: 'podemos clasificar'", dice Williams.

Getty Images Cabo Verde parece empeñada en no seguir el guion que dictaban los pronósticos.

La alegría de verlos jugar

En BBC Radio 5 Live, la exdelantera inglesa Sue Smith resumió la actuación de los equipos debutantes: "Una vez más, Cabo Verde fue excepcional".

Logró 12 tiros y tuvo cuatro remates al arco, dos más que Uruguay.

Fue en la segunda mitad, mientras luchaban para empatar y luego presionaron para lograr el gol de la victoria, cuando se produjo la mayor parte de sus ocasiones, con 10 de sus tiros realizados tras el descanso.

"La historia de este equipo continúa", agregó Smith.

El exdefensor de Gales Williams piensa que el despliegue de Cabo Verde "definitivamente valía un punto": "Cabo Verde estuvo excelente. Incluso al final querían ganar, y eso le jugó en contra a Uruguay".

El empate significa que son los primeros debutantes que permanecen invictos en sus dos primeros partidos de la Copa del Mundo desde Senegal en 2002.

"Lo más importante es lo mucho que se divierte Cabo Verde", dice el exdelantero escocés James McFadden.

"Lo están disfrutando mucho. Es una alegría verlos jugar".

BBC

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FUENTE: BBC