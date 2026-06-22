Qué resultados le sirven a Uruguay en la última fecha ante España para clasificar a dieciseisavos
Uruguay sabe que necesita vencer a España para pasar de fase sin depender de otros resultados. Pero también podría avanzar con un empate e incluso una derrota.
La Selección de Uruguay no pudo ganar en sus primeras presentaciones en el Mundial 2026 y cosechó dos empates frente a Arabia Saudita en el debut y ante Cabo Verde este domingo por la fecha 2. De este modo, quedó muy comprometida en el Grupo H pensando en la clasificación, considerando que se jugará todo el próximo viernes contra España.
Una victoria hará pasar de fase a la Celeste sin importar otros resultados. Pero a sabiendas de que enfrente estará una de las mejores selecciones del mundo y una de las grandes favoritas a quedarse con el título, en suelo charrúa comienzan a evaluar qué otras alternativas hay, considerando que para esta edición del torneo clasifican no solo los primeros dos de cada zona, sino también los mejores 8 terceros.
Los resultados que le sirven a Uruguay ante España en la última fecha
Si le gana a España:
- Uruguay pasará sin depender de otros resultados. Lo hará como 1° si Cabo Verde no le gana a Arabia Saudita, o si lo hace por una diferencia de gol igual o menor.
Si empata con España:
- Uruguay pasará como 2° si Cabo Verde empata con Arabia Saudita por un marcador igual (dos 0-0, dos 1-1, etc.) o inferior (0-0 los africanos y 1-1 los uruguayos, por ejemplo). Si es por solo un gol más (1-1 los africanos y 0-0 los uruguayos, por ejemplo), pasará a depender el fair-play.
- Uruguay quedará 3° si Cabo Verde vence a Arabia (o viceversa) o si empata por más de un gol más (2-2 los africanos y 0-0 los uruguayos, por ejemplo). En ese caso, la Celeste pasará a competir en la tabla de mejores terceros.
Si pierde con España:
- Uruguay tendría una ínfima chance de clasificar si queda 3°, pero dependerá de que al finalizar la fecha 3 haya por lo menos cuatro grupos cuyo 3° termine con 2 o menos puntos y menor diferencia de gol.
Cabe recordar que en caso de que se produzca una igualdad en todos los criterios de desempate para definir una posición (enfrentamientos directos, diferencia de gol y fair-play), se tomará en cuenta como último recurso el Ranking FIFA. En ese caso extremo, saca ventaja Uruguay, pues llegó al mundial en el puesto 16, mientras que Cabo Verde lo hizo en el 67°.
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