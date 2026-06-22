Qué resultados le sirven a Uruguay en la última fecha ante España para clasificar a dieciseisavos

Una victoria hará pasar de fase a la Celeste sin importar otros resultados. Pero a sabiendas de que enfrente estará una de las mejores selecciones del mundo y una de las grandes favoritas a quedarse con el título, en suelo charrúa comienzan a evaluar qué otras alternativas hay, considerando que para esta edición del torneo clasifican no solo los primeros dos de cada zona, sino también los mejores 8 terceros.

Uruguay tendría una ínfima chance de clasificar si queda 3°, pero dependerá de que al finalizar la fecha 3 haya por lo menos cuatro grupos cuyo 3° termine con 2 o menos puntos y menor diferencia de gol.

Cabe recordar que en caso de que se produzca una igualdad en todos los criterios de desempate para definir una posición (enfrentamientos directos, diferencia de gol y fair-play), se tomará en cuenta como último recurso el Ranking FIFA. En ese caso extremo, saca ventaja Uruguay, pues llegó al mundial en el puesto 16, mientras que Cabo Verde lo hizo en el 67°.

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MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.

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