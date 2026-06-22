El paraíso atlántico de Cabo Verde: islas, dunas y playas para viajar todo el año

Hay destinos que se imponen por una sola postal y otros que atrapan por sus contrastes. Cabo Verde pertenece al segundo grupo: un archipiélago donde las playas blancas conviven con volcanes, dunas, pueblos pesqueros y una cultura criolla que le da identidad propia a cada isla.

Ubicado frente a la costa occidental de África, este país insular se consolidó como una alternativa cada vez más buscada por quienes quieren mar cálido, paisajes abiertos y un ritmo más relajado que el de otros destinos masivos. Sal y Boa Vista concentran buena parte del turismo de playa, pero Santiago suma historia, vida urbana y una mirada más profunda sobre la cultura local.

La isla de Sal suele ser el primer contacto de muchos viajeros con Cabo Verde . Su aeropuerto internacional, sus hoteles frente al mar y su geografía casi plana la convirtieron en el gran centro turístico del archipiélago. Allí, la Playa de Santa María funciona como una síntesis perfecta del destino: arena clara, agua transparente, bares, restaurantes y escuelas de deportes acuáticos que mantienen activa la costa durante buena parte del día. No es una playa aislada ni silenciosa; es, más bien, el punto donde se cruzan turistas, pescadores, instructores de kitesurf y viajeros que buscan comodidad sin resignar belleza natural.

A pocos kilómetros, Ponta Preta muestra otra cara de Sal. El viento y el oleaje la hicieron famosa entre quienes practican surf, windsurf y kitesurf, especialmente cuando las condiciones del Atlántico levantan olas más exigentes. Shark Bay, en cambio, atrae por una experiencia distinta: caminar por aguas bajas y observar tiburones limón jóvenes en su entorno natural. Es una visita muy elegida, aunque siempre conviene hacerla con guías autorizados y respetar las indicaciones para no alterar el comportamiento de la fauna marina.

Boa Vista tiene una energía más desértica y abierta. Sus caminos de arena, sus paisajes casi lunares y sus playas extensas la diferencian de Sal, aunque comparten el mismo imán turístico: el mar. La Playa de Santa Mónica es una de las más impactantes del archipiélago. Su amplitud permite caminar durante largos tramos con una sensación de aislamiento difícil de encontrar en destinos más urbanizados. El agua turquesa, la arena clara y el horizonte limpio la convierten en una de las postales más buscadas por quienes llegan a la isla.

Otra parada clave es la Playa de Chaves, donde las dunas caen suavemente hacia el océano y el paisaje parece cambiar según la luz del día. Boa Vista también invita a salir de la reposera: se pueden hacer recorridos en 4x4, paseos en quad, caminatas, excursiones hacia zonas protegidas y salidas vinculadas con la vida marina. Según la época del año, el viaje puede coincidir con el nacimiento de tortugas o con la temporada de avistaje de ballenas jorobadas, dos experiencias que refuerzan el perfil natural del destino.

Santiago, cultura, capital y playas con otra identidad

Aunque Sal y Boa Vista suelen llevarse la atención del turismo de playa, Santiago ofrece una experiencia más diversa. Es la isla más poblada del país y sede de Praia, la capital de Cabo Verde. Allí aparecen playas urbanas como Quebra Canela y Prainha, ideales para un baño rápido, una caminata costera o una pausa frente al mar después de recorrer la ciudad. No tienen el carácter remoto de Boa Vista, pero permiten ver cómo la vida cotidiana también se organiza alrededor de la playa.

Al norte de Santiago, Tarrafal cambia por completo el ritmo del viaje. Su bahía protegida, sus aguas más tranquilas y el entorno de colinas verdes la convierten en uno de los puntos más atractivos de la isla para descansar. Es un buen lugar para quienes quieren combinar mar, gastronomía local y contacto con comunidades pesqueras sin quedar encerrados en un circuito exclusivamente turístico. Esa mezcla entre playa y cultura es, justamente, uno de los diferenciales de Cabo Verde frente a otros destinos de sol.

La mejor época para viajar depende del plan, pero los meses secos, entre noviembre y junio o julio, suelen ser los más elegidos para vacaciones de playa, deportes náuticos y recorridos al aire libre. En Sal y Boa Vista se concentra la mayor oferta de resorts y hoteles, por lo que conviene reservar con anticipación si el viaje coincide con temporada alta. Más allá de elegir una isla u otra, Cabo Verde funciona mejor cuando se lo mira como un mosaico: playas para descansar, viento para navegar, pueblos para recorrer y una identidad atlántica que se descubre con calma.