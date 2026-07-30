Cómo un país convirtió su música en turismo
Festivales, música y cultura local transforman la experiencia turística en celebraciones para atraer visitantes durante todo el año.
En Praia, Cabo Verde, la música funciona como estrategia de turismo que conecta festivales, cultura, viajes e identidad. El país convirtió géneros como la morna, la coladeira y el funaná en parte de su promoción mundial. Eventos como Kriol Jazz Festival y Atlantic Music Expo atraen artistas y turistas, proyectando una cultura que va más allá de las playas.
Cuando un festival también vende un destino
El Kriol Jazz Festival, realizado en Praia, es uno de los principales acontecimientos culturales del archipiélago. El evento combina artistas de Cabo Verde con músicos internacionales y utiliza la música criolla como punto de encuentro entre África, Europa, América y otros mercados.
El festival nació en 2009 y se convirtió en una plataforma cultural vinculada directamente con la identidad de Cabo Verde. Su programación incluye jazz, música africana y sonidos de distintas regiones, mientras Praia funciona como escenario urbano de conciertos y actividades culturales.
Morna, funaná y turismo cultural
La estrategia turística tiene una ventaja difícil de copiar: Cabo Verde posee géneros musicales asociados directamente con su historia. La morna (género musical, poético y de danza tradicional de Cabo Verde) fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2019, está estrechamente vinculada con la identidad caboverdiana y con la figura de Cesária Évora.
El funaná y la coladeira completan una identidad sonora que aparece en conciertos, bares, festivales y propuestas culturales. La música no funciona únicamente como entretenimiento: ayuda a diferenciar al archipiélago frente a otros destinos tropicales.
De la playa al circuito internacional
Otro evento clave es Atlantic Music Expo (AME), también desarrollado en Praia. Reúne músicos, productores, sellos discográficos, programadores y profesionales de la industria de la música. Su objetivo es conectar artistas africanos y caboverdianos con circuitos internacionales.
La propuesta amplía el turismo cultural: quien llega por un festival puede sumar gastronomía, patrimonio, vida nocturna y recorridos urbanos. La estrategia permite que la música funcione como puerta de entrada a otros consumos turísticos y no como una actividad aislada.
El Ministerio de Turismo y Transportes de Cabo Verde también promociona la cultura, la música, la gastronomía y las experiencias locales como parte de la oferta turística del país. La apuesta apunta a diversificar el producto turístico y distribuir la actividad más allá del tradicional modelo de sol y playa.
FUENTE: UNESCO — Morna, musical practice of Cabo Verde Kriol Jazz Festival Atlantic Music Expo Cabo Verde Tourism