Cómo un país convirtió su música en turismo

El Kriol Jazz Festival, realizado en Praia, es uno de los principales acontecimientos culturales del archipiélago. El evento combina artistas de Cabo Verde con músicos internacionales y utiliza la música criolla como punto de encuentro entre África , Europa , América y otros mercados.

Tito París, destacado compositor, cantante y guitarrista que ha sabido fusionar el folclor tradicional de Cabo Verde con los sonidos urbanos de Lisboa (Portugal).

El festival nació en 2009 y se convirtió en una plataforma cultura l vinculada directamente con la identidad de Cabo Verde . Su programación incluye jazz , música africana y sonidos de distintas regiones, mientras Praia funciona como escenario urbano de conciertos y actividades culturales.

El funaná y la coladeira completan una identidad sonora que aparece en conciertos, bares, festivales y propuestas culturales. La música no funciona únicamente como entretenimiento : ayuda a diferenciar al archipiélago frente a otros destinos tropicales.

De la playa al circuito internacional

Otro evento clave es Atlantic Music Expo (AME), también desarrollado en Praia. Reúne músicos, productores, sellos discográficos, programadores y profesionales de la industria de la música. Su objetivo es conectar artistas africanos y caboverdianos con circuitos internacionales.

Diversos artistas que han participado en Atlantic Music Expo (AME), un evento internacional que reúne en Praia a artistas y profesionales de la industria de la música. atlanticmusicexpo.com

La propuesta amplía el turismo cultural: quien llega por un festival puede sumar gastronomía, patrimonio, vida nocturna y recorridos urbanos. La estrategia permite que la música funcione como puerta de entrada a otros consumos turísticos y no como una actividad aislada.

El Ministerio de Turismo y Transportes de Cabo Verde también promociona la cultura, la música, la gastronomía y las experiencias locales como parte de la oferta turística del país. La apuesta apunta a diversificar el producto turístico y distribuir la actividad más allá del tradicional modelo de sol y playa.

FUENTE: UNESCO — Morna, musical practice of Cabo Verde Kriol Jazz Festival Atlantic Music Expo Cabo Verde Tourism