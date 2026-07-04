Cabo Verde, más católico que Argentina
Más del 80% de los habitantes de Cabo Verde es católico. El país africano también está unido con Argentina por la historia del Negro Manuel y la Virgen de Luján.
Cabo Verde figura entre los países con mayor porcentaje de católicos del mundo. Su profunda tradición religiosa no solo marca la vida cotidiana del archipiélago africano, sino que también mantiene un inesperado vínculo con Argentina gracias a la historia del Negro Manuel, primer custodio de la Virgen de Luján.
Un país donde la fe sigue siendo mayoría
Según el Pew Research Center, el World Religion Database y el CIA World Factbook, entre el 80% y el 85% de la población de Cabo Verde se identifica como católica. En Argentina, en cambio, distintas encuestas nacionales muestran que ese porcentaje ronda el 60%, reflejando un crecimiento de cristianos evangélicos , de otras creencias y de personas sin religión.
La presencia del catolicismo en Cabo Verde se explica por más de cinco siglos de influencia portuguesa. Iglesias, fiestas patronales, peregrinaciones y celebraciones religiosas continúan siendo parte de la vida cotidiana en las diez islas habitadas del archipiélago.
El esclavo de Cabo Verde que unió para siempre a dos países
La historia de Manuel Costa de los Ríos, conocido como el Negro Manuel, une espiritualmente a Cabo Verde con Argentina. Nació en el archipiélago africano y fue llevado como esclavo al continente americano durante el siglo XVII. En 1630 integró la caravana que transportaba desde Brasil una imagen de la Virgen María destinada a Santiago del Estero.
Cuando la carreta llegó a orillas del río Luján, la tradición cuenta que los bueyes se negaron a avanzar hasta que descendieron una de las imágenes. Manuel permaneció junto a esa Virgen durante más de cincuenta años, convirtiéndose en su primer custodio y en uno de los protagonistas de la historia de la Virgen de Luján, patrona de Argentina. Actualmente su causa de beatificación continúa avanzando en la Iglesia Católica.
Un vínculo que trasciende el tiempo
La historia del Negro Manuel convirtió a Cabo Verde en mucho más que un país africano con mayoría católica. También lo transformó en el lugar de origen de una de las figuras más importantes de la devoción mariana argentina. En el siguiente video una explicación del "negro Manuel" por parte del santuario de Luján:
Cuatro siglos después, ese puente espiritual sigue vigente. Mientras Cabo Verde conserva una de las mayores proporciones de católicos del continente africano, Argentina mantiene viva la memoria del hombre que dedicó su vida al cuidado de la Virgen de Luján y que unió para siempre la historia religiosa de ambos países, que se enfrentaron em Miami en el Mundial de fútbol 2026.
FUENTE: Pew Research Center. World Religion Database. CIA World Factbook. Conferencia Episcopal Argentina.