Cabo Verde, más católico que Argentina

Más del 80% de los habitantes de Cabo Verde es católico. El país africano también está unido con Argentina por la historia del Negro Manuel y la Virgen de Luján.

Cabo Verde figura entre los países con mayor porcentaje de católicos del mundo. Su profunda tradición religiosa no solo marca la vida cotidiana del archipiélago africano, sino que también mantiene un inesperado vínculo con Argentina gracias a la historia del Negro Manuel, primer custodio de la Virgen de Luján.

Un país donde la fe sigue siendo mayoría Según el Pew Research Center, el World Religion Database y el CIA World Factbook, entre el 80% y el 85% de la población de Cabo Verde se identifica como católica. En Argentina, en cambio, distintas encuestas nacionales muestran que ese porcentaje ronda el 60%, reflejando un crecimiento de cristianos evangélicos , de otras creencias y de personas sin religión.

La presencia del catolicismo en Cabo Verde se explica por más de cinco siglos de influencia portuguesa. Iglesias, fiestas patronales, peregrinaciones y celebraciones religiosas continúan siendo parte de la vida cotidiana en las diez islas habitadas del archipiélago.

El esclavo de Cabo Verde que unió para siempre a dos países La historia de Manuel Costa de los Ríos, conocido como el Negro Manuel, une espiritualmente a Cabo Verde con Argentina. Nació en el archipiélago africano y fue llevado como esclavo al continente americano durante el siglo XVII. En 1630 integró la caravana que transportaba desde Brasil una imagen de la Virgen María destinada a Santiago del Estero.

El hombre de Cabo Verde que llegó al país como esclavo, presenció un milagro atribuido a la Virgen de Luján y que dedicó su vida en Argentina a cuidar la primera imagen de la patrona oficial de la República Argentina. youtube.com/@SantuariodeLuján Cuando la carreta llegó a orillas del río Luján, la tradición cuenta que los bueyes se negaron a avanzar hasta que descendieron una de las imágenes. Manuel permaneció junto a esa Virgen durante más de cincuenta años, convirtiéndose en su primer custodio y en uno de los protagonistas de la historia de la Virgen de Luján, patrona de Argentina. Actualmente su causa de beatificación continúa avanzando en la Iglesia Católica.