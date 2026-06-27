Japón: ordenan evacuar a 200 mil personas por el avance de una tormenta y un ciclón

Japón mantiene el máximo nivel de alerta ante el avance de la tormenta tropical Mekkhala y un ciclón extratropical que afectan amplias zonas del este y oeste del país, donde cerca de 200.000 personas permanecen bajo órdenes de evacuación preventiva por riesgo de inundaciones, derrumbes y deslizamientos de tierra.

La Agencia Meteorológica de Japón informó que el sistema se desplazaba este sábado al sur del cabo Muroto, a unos 750 kilómetros al sudoeste de Tokio, avanzando hacia el noreste a una velocidad de 50 kilómetros por hora. El fenómeno presenta vientos sostenidos cercanos a los 72 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzan los 108 kilómetros por hora en su zona central.

Los pronósticos indican que el temporal continuará acercándose a la región de Kanto, donde se encuentra la capital japonesa, antes de transformarse en un ciclón extratropical. Para las próximas horas se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 200 milímetros en el área de Tokio y de hasta 250 milímetros en la región de Tokai, ubicada sobre la costa del océano Pacífico.

Mientras tanto, la tormenta tropical Higos perdió intensidad y se degradó a un sistema de baja presión, aunque sus remanentes continúan generando lluvias y fuertes vientos en distintos sectores del país.

El último informe de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres elevó a siete el número de heridos vinculados al temporal. Entre ellos se encuentran personas con lesiones graves en las prefecturas de Nara y Yamaguchi, además de varios casos leves registrados en Kagoshima.

Séptimo tifón de la temporada

Las consecuencias del fenómeno también se reflejan en daños materiales y problemas de infraestructura. Hasta el momento se contabilizaron 289 viviendas afectadas, principalmente en Nara y Kagoshima, mientras que en Yamaguchi una persona permanece desaparecida tras el derrumbe de una casa provocado por un deslizamiento de tierra.

Aunque el número de evacuados descendió considerablemente respecto del viernes, cuando más de un millón de personas habían recibido la orden de abandonar sus hogares, todavía 191.403 residentes continúan bajo medidas preventivas en distintas prefecturas.

Mekkhala, considerado el séptimo tifón de la temporada en Japón, ya dejó inundaciones, cortes de rutas y deslizamientos en Okinawa y en sectores de la isla de Kyushu. Además, el impacto sobre el transporte es significativo: más de 200 vuelos fueron cancelados y comenzaron las interrupciones y demoras en distintos servicios del tren bala Shinkansen.

Los tifones y tormentas tropicales forman parte de los fenómenos habituales del verano y el otoño japonés, aunque la intensidad y frecuencia de algunos episodios mantienen en alerta permanente a las autoridades debido a su potencial destructivo.