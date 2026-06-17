El SMN emitió alertas por tormentas, nevadas y viento para varias provincias del país

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió nuevas alertas amarillas para este jueves que alcanzarán a distintas regiones del país por tormentas, nevadas persistentes, fuertes vientos en alta montaña y viento Zonda en sectores del noroeste argentino. Según el informe del organismo nacional, los fenómenos afectarán principalmente a provincias del Litoral y a zonas cordilleranas de Jujuy, Salta y La Rioja.

Dentro del pronóstico, el SMN lanzó alertas amarillas por tormentas para sectores de las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y el norte de Santa Fe.

El SMN indicó que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes precipitaciones, caída ocasional de granizo y ráfagas intensas.

Además, se prevén acumulados de lluvia de entre 30 y 70 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades.

También se mantiene vigente una alerta amarilla por viento para sectores de alta montaña de la provincia de Jujuy. Las áreas comprendidas son la Cordillera de Cochinoca, Cordillera de Rinconada, Cordillera de Santa Catalina y Cordillera de Susques.

En estas zonas se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 70 y 80 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora, e incluso superar esos registros de forma aislada.

El SMN también emitió una alerta amarilla por viento Zonda para la Puna de Susques, en Jujuy. A su vez, la advertencia alcanza a la provincia de Salta, en los departamentos de Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes y Puna de Molinos.

Se esperan velocidades sostenidas de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 65 kilómetros por hora.

Las autoridades recordaron que este fenómeno suele provocar una marcada disminución de la humedad, reducción de la visibilidad y un aumento repentino de la temperatura, por lo que recomendaron extremar las precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Nevadas en La Rioja

Por su parte, se advirtió por nevadas persistentes en la provincia de La Rioja, específicamente en la Cordillera de General Lamadrid y la Cordillera de Vinchina. El organismo nacional anticipó acumulaciones de nieve de entre 10 y 25 centímetros, aunque podrían registrarse valores superiores en algunos sectores.

El fenómeno estará acompañado por la presencia de viento blanco, una situación que puede reducir considerablemente la visibilidad y complicar la circulación en rutas de montaña.