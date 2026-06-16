Miércoles nublado en Mendoza, con leve descenso de la temperatura y nevadas en cordillera

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 17 de junio una jornada nublada en Mendoza, con vientos del norte y leve descenso de la temperatura. También se anuncian nevadas en cordillera. La mínima en el llano promediará los 4ºC, en tanto que la máxima sería de 17ºC.