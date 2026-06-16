Miércoles nublado en Mendoza, con leve descenso de la temperatura y nevadas en cordillera
Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada sin grandes cambios en Mendoza, con una máxima que llegaría a los 17ºC.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 17 de junio una jornada nublada en Mendoza, con vientos del norte y leve descenso de la temperatura. También se anuncian nevadas en cordillera. La mínima en el llano promediará los 4ºC, en tanto que la máxima sería de 17ºC.
Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza
- Viento: viento débil del norte entre las 12:00 y las 22:00, afectando toda la provincia.
- Nubosidad: cielo con nubosidad casi completa, alternando con algunos claros. Estas condiciones se mantendrán durante toda la jornada.
- Alta Montaña: amanece nublado y se mantendrá nublado durante todo el día. No se observan precipitaciones.
Pronóstico para los próximos días
El jueves continuará nublado, aunque la máxima subiría y llegaría a 18º. En tanto que el viernes la temperatura vuelve a bajar y se espera que oscile entre 6ºC y 15ºC.