El Niño: la historia detrás del fenómeno climático que cambia el tiempo en gran parte del planeta

El verdadero significado de El Niño y la razón por la que afecta al mundo entero. Muchos escuchan hablar de El Niño, pero pocos saben qué es en realidad.

Todo está conectado. El fenómeno El Niño tiene influencia sobre lluvias, sequías, temperaturas y tormentas en distintas regiones. Aunque su nombre es conocido por millones de personas, pocos saben qué significa en realidad, por qué recibió esa denominación y en qué se diferencia de La Niña.

Qué es El Niño y por qué recibe ese nombre El Niño forma parte del fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), un ciclo natural que ocurre en el océano Pacífico ecuatorial. Se presenta cuando la temperatura de la superficie del mar en la zona central y oriental del Pacífico permanece por encima de los valores habituales durante varios meses.

elniño2 Ese calentamiento altera la circulación de la atmósfera y modifica los patrones climáticos en distintos puntos del planeta. Como consecuencia, algunas regiones registran más lluvias de lo normal, mientras otras enfrentan períodos más secos o temperaturas superiores a las esperadas.

El origen de su nombre se remonta a varios siglos atrás. Pescadores de las costas de Perú y Ecuador observaron que el calentamiento de las aguas aparecía cerca de diciembre. Debido a su coincidencia con la celebración del nacimiento de Jesús, comenzaron a llamarlo "El Niño", en referencia al Niño Jesús.

Con el paso del tiempo, el término fue adoptado por científicos y organismos meteorológicos de todo el mundo. Hoy es una expresión reconocida en estudios climáticos y pronósticos internacionales.