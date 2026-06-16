Alerta por una ciclogénesis en Argentina: qué provincias podrían recibir más de 50 mm de lluvia

Tras varios días marcados por la ola polar, el tiempo dará un giro en gran parte de la Argentina. Los pronósticos prevén lluvias , tormentas y la posible formación de una ciclogénesis entre jueves y viernes, un fenómeno que podría favorecer precipitaciones intensas en algunas provincias .

La intensa masa de aire frío que golpeó al país durante la última semana comenzará a perder fuerza de manera gradual. En su lugar avanzará aire más templado y húmedo desde el norte, generando condiciones favorables para el desarrollo de lluvias en distintas regiones.

Las proyecciones meteorológicas ubican al noreste argentino entre las zonas con mayores probabilidades de registrar precipitaciones importantes durante los próximos días.

Según las estimaciones, algunas de estas regiones podrían acumular más de 50 milímetros de lluvia en menos de 48 horas, acompañados por tormentas que podrían alcanzar fuerte intensidad.

No obstante, los especialistas advierten que los valores aún pueden modificarse con el correr de los días, aunque existe coincidencia entre los modelos respecto de un escenario más húmedo e inestable para el noreste del país.

Se termina la ola polar y llegan las lluvias

La segunda mitad de la semana estará marcada por un cambio de tiempo en gran parte del país. Los pronósticos anticipan lluvias, tormentas y mayor nubosidad, con algunas provincias que podrían superar los 50 milímetros de agua acumulada.

El noreste argentino concentra las mayores chances de precipitaciones intensas, aunque los especialistas siguen de cerca la evolución del fenómeno en otras regiones.

Qué es la ciclogénesis

Entre el jueves y el viernes podría desarrollarse una ciclogénesis, fenómeno asociado a la formación de un sistema de baja presión que suele generar cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

Cuando ocurre, puede favorecer el desarrollo de lluvias persistentes, tormentas y ráfagas de viento, aunque su impacto depende de la intensidad que alcance el fenómeno.

Qué puede pasar en Buenos Aires y el AMBA

En el caso del AMBA, el panorama de los próximos días todavía no está tan claro. Mientras algunos modelos contemplan la posibilidad de precipitaciones entre el jueves y el viernes, otros mantienen un escenario más moderado y solo hablan de un aumento de la nubosidad.

Por esa razón, los meteorólogos recomiendan seguir las próximas actualizaciones para confirmar si las lluvias alcanzarán la región o si el fenómeno tendrá un impacto menor.

¿Vuelve la ola polar?

El alivio de las temperaturas tendría corta duración. Los distintos modelos coinciden en que durante el próximo fin de semana podría producirse un nuevo ingreso de aire frío desde la Patagonia.

La llegada de un frente frío entre sábado y domingo volvería a provocar un descenso térmico en gran parte del país, reinstalando condiciones plenamente invernales.

Si este escenario se confirma, la Argentina volverá a sufrir el dominio del aire polar pocos días después del episodio de lluvias y tormentas previsto para esta semana.