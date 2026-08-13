Empezó la temporada de la tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar

Con la llegada a la segunda mitad de agosto, crece la expectativa por la tormenta de Santa Rosa , habitual en esta época del año. En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó en qué regiones hay más probabilidades de que se produzca y por qué no ocurre de la misma manera en todo el país.

Aunque popularmente se espera a la tormenta de Santa Rosa hacia fines del invierno, desde el organismo aclararon que no se presenta todos los años ni con la misma intensidad en todas las regiones. Su aparición depende de las condiciones habituales de cada lugar.

Para analizar la presencia de este fenómeno, el SMN toma como referencia el 30 de agosto, aunque el análisis no se limita a esa jornada.

El organismo contempla un período que abarca los cinco días anteriores y los cinco posteriores a esa fecha. De esta manera, evalúa los eventos meteorológicos registrados durante ese lapso y no únicamente lo que sucede en un solo día del calendario.

El SMN explicó que las condiciones meteorológicas cambian según la zona del país, por lo que las chances de que se registre la llamada tormenta de Santa Rosa no son iguales en toda la Argentina.

En el centro del país y el Litoral suelen darse los escenarios más favorables para la formación de tormentas hacia fines de agosto. En esta época es habitual que se encuentren masas de aire con diferentes características, una combinación que favorece la inestabilidad atmosférica.

Qué puede pasar en Buenos Aires

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el organismo señaló que la probabilidad de que se produzca una tormenta con actividad eléctrica alrededor del 30 de agosto es relativamente baja, si se toma la definición de tormenta establecida por la Organización Meteorológica Mundial.

Es que, según esa clasificación, las lluvias o precipitaciones sin descargas eléctricas no se consideran tormentas.

Qué pasa en el NOA y la Patagonia

En el Noroeste argentino y la Patagonia, agosto suele caracterizarse por un clima más seco y con menor humedad, por lo que las condiciones son menos favorables para la formación de tormentas.

Por ese motivo, el SMN remarcó que no se puede hablar de una única tormenta de Santa Rosa que afecte por igual a todo el país, ya que su comportamiento varía según la región.

¿Hay tormenta de Santa Rosa este año?

Pese a que el tiempo viene inestable en gran parte del país, desde el SMN insistieron en que no existe una fecha en la que la típica tormenta de Santa Rosa esté garantizada. Si bien hacia fines de agosto pueden darse condiciones aptas para el desarrollo de tormentas en algunas zonas, eso no significa que ocurran todos los años.